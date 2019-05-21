‘2019 okul tatili ne zaman? 2019 Okul tatili ne zaman başlıyor, okullar ne zaman kapanacak?’ soruları Haziran ayına kısa bir süre kala vatandaşlar ve öğrenciler tarafından sıkça sorulmaya başlandı. Yaz tatili planlamalarını yapacak aileler için yaz tatili konusu çok önemli. Milli Eğitim Bakanlığı’nın paylaştığı takvimde yer alan tarihlerde karnelerin ne zaman alınacağı açıklandı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, tüm Türkiye'ye yeni tatil düzenlemesiyle ilgili tüm ayrıntıları kamuoyuna canlı yayında açıklamıştı. MEB’in paylaştığı takvime göre, 15 Haziran 2019 Cumartesi günü başlayacak olan yaz tatili dönemi, 8 Eylül 2019 Pazar gününe kadar sürecek. Peki, Yaz tatili kısalacak mı? İşte merak ettiğiniz tüm soruların cevabı bu haberimizde…

YAZ TATİLİ KISALACAK MI?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından açıklanan yeni sisteme göre, 13 haftalık yaz tatili süresi, öğrencilerin öğrenme motivasyonlarını kaybedecek kadar okuldan uzaklaşmamaları için 11 hafta olarak düzenlendi. Yaz tatilinden alınan 2 hafta ise Nisan ve Kasım aylarında birer haftalık ara tatil olarak verilecek. Yeni modele göre artık okullar bir hafta erken açılacak, bir hafta daha geç kapanacak. Ancak bu durum toplam tatil süresini kısaltmayacak.

BU DÖNEM NE ZAMAN SONA ERECEK?

MEB'e bağlı olan okullarda ikinci dönem 4 Şubat 2019 Pazartesi günü başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) iş takvimine göre, ikinci dönem 14 Haziran 2019 Cuma günü sona ermiş olacak.

YAZ TATİLİ HANGİ GÜN BAŞLAYACAK?

15 Haziran 2019 Cumartesi günü başlayacak olan yaz tatili, 8 Eylül 2019 Pazar gününe kadar sürecek.

Bir sonraki eğitim öğretim dönemi ise 9 Eylül Pazartesi günü başlayacak.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI ZİYA SELÇUK'TAN "TATİL" AÇIKLAMASI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okullara getirilecek yeni tatil düzenlenmesi hakkında son dakika açıklamalarda bulundu. Yeni modele göre okulların bir hafta erken açılıp, bir hafta daha geç açılacağını belirten Bakan Selçuk, yaz tatili süresinde değişikliğe gidileceğini ifade etti. Selçuk ayrıca, "18-22 Kasım 2019'da ilk ara tatil yapılacak. 6-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek. Ara tatillerde bir ana tema başlığı altında bilim, kültür, sanat, spor, gezi, fuar gibi etkinlikler planlanacak" sözlerini kullandı. Milli Eğitim Bakanlığının yeni çalışma takvimine göre ise, 2019-2020 eğitim öğretim yılı bir hafta öne çekilerek 9 Eylül 2019'da başlatılacak.

OKULLAR NE ZAMAN TATİL OLACAK?

Yeni modele göre artık okullar bir hafta erken açılacak, bir hafta daha geç kapanacak. Ancak bu durum toplam tatil süresini kısaltmayacak.

- 2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2019'da başlayacak.

- 18-22 Kasım 2019'da ilk ara tatil yapılacak. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

- 25 Kasım'dan 17 Ocak'a kadar birinci dönem devam edecek.

- Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün)

- İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020'de başlayacak.

- 06-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

- 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı 19 Haziran'da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

ÖĞRETMENLERE ARA TATİL VAR MI?

18-22 Kasım 2019 ve 6-10 nisan 2020 ara tail olarak planlandı... Bu tarihlerde öğretmenler görevlerine devam edecekler. Okullar açılmadan önceki 2 haftalık seminer dönemi bu tarihlerde yapılacak... Öğretmenlerimiz 1 Temmuz - 1 Eylül tarihleri arasında tatillerine devam edecekler.

Son tahlilde, eğitim sisteminin daha verimli çalışabilmesi için bir fırsat sağlamaya çalıyoruz. Bunu sadece takvimin değişimi olarak ele almamak lazım..."

YENİ TATİL DÜZENİNİN AYRINTILARI

Yeni modele göre artık okullar bir hafta erken açılacak, bir hafta daha geç kapanacak. Ancak bu durum toplam tatil süresini kısaltmayacak.

2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2019'da başlayacak.

İŞTE ARA TATİL TARİHLERİ

18-22 Kasım 2019'da ilk ara tatil yapılacak. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

25 Kasım'dan 17 Ocak'a kadar birinci dönem devam edecek.

Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün)

İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020'de başlayacak.

06-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı 19 Haziran'da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.