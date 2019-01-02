2019 Survivor son dakika yeni kadro yarışmacıları kim 2019 Survivor ne zaman hangi tarihte

Tv 8'de yayınlanacak olan Survivor 2019'un aday tanıtımlarının yapıldığı bugünlerde ünlü şarkıcının da videosunu görenler heyecanlı bir bekleyişin içine girdi.

Bu sene bir ilke imza atılacak olan Survivor'da Yunanistan'a karşı mücadele edecek olan Türk takımındaki yarışmacılar, seyircilerin oylarıyla belirlenecekken, adaylardan biri de Sami Levi oldu. Sefarad Grubu'nun solisti Sami Levi de Survivor 2019 için seyircilerin desteğini bekliyor. O Ses Türkiye 2019 Yılbaşı Özel programında yarışmacıların halk tarafından belirleneceğini açıklayan Acun Ilıcalı aday olan isimler için oylama yapılacağını belirtmişti. Ünlü şarkıcının aday olduğunu duyanlar, Sami Levi ismini Google'da aratmaya başladı. Survivor dünya üzerinde birçok ülkede yayın yapan bir yarışma programıdır. Survivor, dünya üzerinde birçok ülkede yayınlanan bir televizyon yarışmasıdır. İlk olarak 1992 yılında ingiliz televizyon yapımcısı Charlie Parsons tarafından ortaya çıkartıldı. Programda 2 grup yarışmacı ıssız bir adaya bırakılarak burada birbirleriyle yarışır ve kazanan gruba ödül verilir. Yarışmalarda her hafta birileri elenerek adaya veda etmektedir. Sadece tek bir kişi kalana kadar devam eden oyunlarda finaliste büyük bir para ödülü verilmektedir. Survivor'ın türkçe anlamı sağ kalan kişi demektir. Bugün Türkiye televizyonlarında da yayınlanan bu program gençlerin ve toplumun ahlakını bozmaktadır. Survivor 2018 Kıbrıs finalinde Adem ve Nagihan arasında yaşanan halk oylaması sonucunda Survivor 2018'in şampiyonu Adem Kılıççı oldu. Adem Kılıççı Survivor 2018'de kazanan ismi açıkladıktan sonra büyük bir sevinç yaşadı. Oy atan atamayan herkesten Allah razı olsun diyen Adem Kılıççı Oy atamayıp dualarını bizden esirgemeyen herkese çok teşekkür ettiğini dile getirdi. Daha sonra Dominik Cumhuriyeti'nde uğradığı saldırı sonucunda hayatını kaybeden Survivor çalışanı Alper Baycın'ı da unutmayan Adem bu şampiyonluğu Alper Baycın kardeşime ve ailesine armağan ediyorum dedi.

2019 Survivor son dakika yeni kadro yarışmacıları

Sami Levi? Sami Levi 13 Nisan, 1981’de İstanbul’da dünyaya geldi. 1998 yılı Göztepe Lisesi mezunu. 5 yaşında ana okulunda müzikle tanıştı. İlkokul öğretmeni Levi ailesini Sami’nin sesi konusunda uyardı ve mutlaka değerlendirmesini söyledi. Musevi cemaatinde artık çok az konuşulan Ladino dilindeki Sefarad müziği ile büyüyen Sami, bu şarkıları anneanne ve babaannelerinden dinledi. Aile büyükleri tarafından kullanılan Ladino dilinde ve şarkılarla Sefarad kültürünü öğrendi. 1996’da Cem Stamati’yle olan arkadaşlığı Sami’yi Sefarad Grubu ile tanıştırdı. Yaklaşık 8 yıldır Sefarad müziğiyle profesyonel olarak uğraşan Sami Levi grubun solistidir. Sefarad, 1996'da kurulan müzik grubu Musevi Sefarad müziğiyle popüler müzikle bir sentez oluşturuyor. Grubun üyeleri Sami Levi grubun solisti, Cem Stamati grubun bas gitaristi ve Ceki Benşuşe grubun gitaristi. 22 Aralık 2003 tarihinde yayınlanan ilk albümleri ile müzikseverlerin beğenisini kazanmayı başaran Sefarad, 14 Temmuz 2005'te yayınlanan ve uzun süre liste başı olan ikinci albümleri ile müzik dünyasındaki yerlerini sağlamlaştırdıklarını kanıtladılar. Bu iki albümlerinden "Osman Aga", "Ne fark eder?", "Yastayım", "Ben Seni Severim" "Vakti Geldi", "Aşk İçin" ve "Seni ne Çok Sevdiğimi" gibi birçok hit şarkı çıkaran grubun müziği Türkiye'de büyük ilgi gördü.

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