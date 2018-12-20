2019 Yılbaşı Watsons indirim kataloğu 2019 Watsons Yılbaşı indiriminde hangi ürünler var? Vatandaşların merak ettiği 2019 Watsons Yılbaşı özel indirim kataloğunu haberimizde derledik. Özellikle kadınların ilgi odağı olan makyaj malzemeleri, temizlik ürünleri Watsons’ta indirime giriyor. İşte bu yüzden Watsons’ın yeni yıl indirimi vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki Watsons indirim listesinde neler var? 2019 Yılbaşı Watsons son dakika indirimleri merak ediliyor. Türkiye'nin sevilen kozmetik markası Watsons, kendi kişisel bakımınız ve ailenizin ihtiyaçları için aradığınız her şeyi bünyesinde barındırmakta. Ürün yelpazesi oldukça renkli olan mağazada hak ettiğiniz sağlık ve yaşam kalitesini artırmak için hijyen, cilt bakımı, kozmetik, kişisel bakım gibi ihtiyaç duyduğunuz tüm ürünlere kolayca ulaşabilir ve bütçenizi sıkmayacak uygun fiyatların keyfini doyasıya çıkarabilirsiniz. Ülkemiz genelinde 300'ün üzerinde mağazası ile Edirne'den Ağrı'ya hemen her ilimizde bir Watsons şubesine rast gelebilirsiniz. Özellikle yılbaşı ya da bayramlar gibi bolca alışveriş yapılan dönemlerde mağazanın ciddi indirimleri oluyor. Yılbaşına özel kampanya fırsatlarını, özel olarak hazırlanan güncel katalogları aracılığıyla duyuran mağaza, kozmetik ürünler, cilt bakım ürünleri ve parfümler başta olmak üzere yüzlerce üründe indirimler ile yeni bir yılı yeni bir tarz ile karşılayabilmenizin kapılarını açıyor. İşte merak edilen son dakika haberler ve en son gelişmeler star.com.tr’de…

2019 Yılbaşı Watsons indirim kataloğu

WATSONS HAKKINDA

A.S. Watson Group’un bir parçası olarak 1841 yılından beri faaliyet gösteren Watsons, bugün 11 ayrı pazardaki 6.300’den fazla mağazasıyla dünyanın önde gelen güzellik ve kişisel bakım zincirlerinden biridir. Kaliteli ve yenilikçi bir perakende anlayışını temsil eden Watsons’larda, zevkli ve eğlenceli bir mağaza konsepti içinde kozmetik, kişisel bakım ve onları tamamlayan yenilikçi ürün gruplarından 25.000’i aşkın ürün her hafta tüketici ile buluşmaktadır.

Watsons Türkiye, 75’den fazla şehirde 300’ün üzerinde mağaza sayısı ile Türkiye’nin önde gelen güzellik ve bakım ürünleri zincirlerinden biridir. 2.700’den fazla Watsons personeli ile sunduğumuz ürünler ve hizmetler yardımıyla müşterilerimizin hayatında pozitif bir fark yaratmayı hedefliyoruz.

A.S. Watson Group Hakkında

Dünya çapında haftada 57 milyon müşteri, A.S. Watson Group’un faaliyet gösterdiği 24 pazarda alışveriş yapmanın keyfini yaşıyor. A.S. Watson Group, perakende formatları, perakende markaları ve coğrafi yaygınlığı ile dünyanın en geniş perakende portföylerinden birine sahiptir. Küresel olarak, 130.000 çalışanı olan Grubumuz, aynı zamanda, Hong Kong’da yerleşik olan ve dünyaca tanınan CK Hutchison Holdings Limited üyesidir. CK Hutchison Holdings limanlar ve ilgili hizmetler, perakende, altyapı, enerji ve telekomünikasyon operasyonları olmak üzere beş temel alanda 50’den fazla ülkede faaliyet göstermektedir.

A.S. Watson Group

24 pazarda 13 perakende markası ile yer aldığı 14.000’den fazla mağazası ile dünyanın en büyük uluslararası sağlık, güzellik ve yaşam tarzı perakendecisidir.

Watsons markası ile Asya’nın lider sağlık ve güzellik perakendecisidir. Watsons, 6.300’den fazla mağaza ve 1.500’den fazla eczane ile Çin, Hong Kong, Tayvan, Macau, Singapur, Tayland, Malezya, Filipinler, Endonezya, Türkiye ve Ukrayna dahil 11 pazarda faaliyet göstermektedir.

Avrupa’nın en büyük lüks parfümeri ve kozmetik perakendecisi olarak 1.700’ün üzerinde mağaza ile 17 farklı pazarda yer almaktadır. Bu mağazalar Marionnaud, ICI Paris XL ve The Perfume Shop adlı 3 perakende markası altında operasyonlarını sürdürmektedir