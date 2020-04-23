2020 Afyon sahur imsak ve iftar vakti saat kaçta? Afyon için iftar ve sahur vakitleri Diyanet Ramazan İmsakiyesi

23 Nisan 2020 Perşembe 13:09 - Güncelleme: 23 Nisan 2020 Perşembe 13:09

Afyon 2020 iftar ve sahur vakitleri belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı ile 2020 Ramazan imsakiyesi Afyon iftar ve sahur vakitleri yayınlandı. Afyon'da yaşayan vatandaşlar, Afyon imsakiye bilgileri ile Afyon sahur ve iftar vakitlerini öğrenebilecekler. Afyon için sahur ve iftar vakitleri 2020 Ramazan imsakiyesi içerisinde yer alıyor. Afyon iftar ve sahur vakitlerini içeren il il imsakiye Diyanet'in belirlediği 2020 Ramazan takvimi ile belli oldu. Afyon'da ilk sahur ne zaman ve ilk oruç ne zaman tutulacak gibi sorulara haberimizin içerisindeki 2020 Ramazan imsakiyesi sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte Afyon 2020 iftar ve sahur vakitleri ve il il Diyanet ramazan imsakiyesi

Milyonlarca Müslümanın heyecanla beklediği Ramazan ayı için geri sayım başladı. Ramazan ayının gelmesiyle birlikte vatandaşlar, sahur, imsak ve iftar vaktini içeren 2020 Ramazan İmsakiyesini araştırmaya başladı.

Afyon iftar ve sahur vakitleri! Mübarek Ramazan ayı geldi çattı. Milyarlarca müslüman, Ramazan ayında orucunu tutup ibadetlerini yerine getirecek. Bu kutlu ayı idrak edecek vatandaşlar sahur ve iftar vakitlerini araştırmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı, 81 il için imsakiye hazırladı. Ramazan imsakiyesi internet üzerinden de görüntülenebilecek. Afyon Ramazan imsakiyesi ve Afyon iftar ve sahur vakitleri ve detaylar haberimizde...

Ramazan ayına kısa bir süre kala Diyanet 2020 il il Ramazan imsakiyesi yayınlandı. Tüm illerin iftar ve sahur vakitlerini imsakiyeden takip edebilirsiniz.

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AFYON'DA İLK SAHUR VAKTİ SAATİ KAÇTA?

23 Nisan Perşembe gecesini 24 Nisan Cuma gününe bağlayan gece gerçekleşecek ilk sahur saati Afyon'da 04:31'e kadar gerçekleşecek.

AFYON'DA İLK İFTAR SAATİ KAÇTA?

Afyonkarahisar'da ilk iftar vakti 19:50'de gerçekleşecek.

Müslüman âleminin heyecanla beklediği on bir ayın sultanı geldi. Her yıl büyük sevinç ve huzurla karşılanan bu mübarek ay yine ibadetlerle geçirilecek. İslam âlemine farz olarak buyrulan oruç ibadeti yerine getirilecek. Bu nedenle de ilk sahur ne zaman, ilk iftar vakti ne zaman saat kaçta gibi sorular cevabını aramaya başladı. 23 Nisan'ı 24 Nisan'a bağlayan gece başlayacak Ramazan ayında oruç ibadetleri yerine getirilecek.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında camilerdeki toplu ibadet ve faaliyetlere ara verilmesi nedeniyle vatandaşlar, Ramazan ayı ibadetlerini evlerinde gerçekleşecek. Her sene olduğu gibi mübarek Ramazan ayı üç gün sürecek olan bayramla uğurlanacak.

RAMAZAN AYININ ÖNEMİ NEDİR?

3 Aylar’ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur’an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur’an-ı Kerim’in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam’ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.

İLK İFTAR HAKKARİ'DE, SON İFTAR EDİRNE'DE

Türkiye genelinde ramazanın birinci günü ilk imsakın Iğdır'da saat 03.33'te yapılacağını, ilk orucun ise saat 18.55'te Hakkari'de açılacak.

Ramazanın ilk günü son imsak İzmir'de 04.46'da başlayacak ve son iftar ise saat 20.11'de Edirne'de yapılacak.

Ramazanın son günü ise ilk imsak yine Ardahan'da saat 02.46'da, son imsak Muğla'da saat 04.06'da başlayacak, ilk iftar Hakkari'de saat 19.21'de, son iftar ise Edirne'de saat 20.41'de yapılacak.

Ramazanın son günü Sinop'ta 16 saat 58 dakika oruç müddetiyle yine en uzun oruç tutulacak. Hatay ise 16 saat 9 dakikayla en kısa orucu tutacak. Dünya üzerinde baktığımız zaman ise ramazan ayının ilk günü Gabon'un Libreville şehrinde 13 saat 26 dakika, kuzeyde Norveç'in Tromso şehrinde ise 17 saat 56 dakika oruç tutulacak.