21 Aralık en uzun gece ile ilgili güzel sözler: Yılın en uzun gecesi bugün mü?

21.12.2019 14:34 - Güncelleme: 21.12.2019 14:34

Yılın en uzun gecesi bugün mü? sorusunun yanıtı tüm vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. 21 Aralık en uzun gece ile ilgili güzel sözler de merak ediliyor. 21 Aralık bazı ülkelerde kuzey yarıkürede kışın, güney yarıkürede yazın başlangıcı sayılıyor. En uzun gecenin yaşanacağı 21 Aralık’ta güneş ışınları Oğlak dönencesine 90 derece açı ile gelecek. Kuzey Yarımküre’de kış gündönümü bu yıl 22 Aralık Pazar günü saat 04.19’da gerçekleşecek. 21 Aralık en uzun geceye dair tüm detaylar sizlerle...

21 ARALIK EN UZUN GECE İLE İLGİLİ GÜZEL SÖZLER

21 Aralık dünyanın güzelliğini yansıtır.

21 Aralık bana bakışının güzelliği kadar güzel ve uzun.

Sana bakmakla tükenmek bilmiyordu sözler 21 Aralık gecesinde.

Yalnızlığın ne demek olduğunu bilmeyenler 21 Aralık'ı en uzun gece sanıyorlar.

YILIN EN UZUN GECESİ BUGÜN MÜ?

Kuzey Yarımküre’de kış gündönümü bu yıl 22 Aralık Pazar günü saat 04.19’da gerçekleşecek.

Kuzey yarım kürede Oğlak dönencesine güne ışıklarının dik geldiği 21 Aralık'ta en uzun gece yaşanacak ve geceler kısalmaya başlayacak. 21 Aralık'ta ülkemizde en uzun gece ise Kuzey’deki Sinop’ta yaşanacak.

21 ARALIK KIŞ GÜNDÖNÜMÜ NEDİR?

En uzun gecenin yaşandığı gündür. 21 Aralık Kış gündönümünde, güneş ışıkları Oğlak Dönencesi'ne dik gelir. Kuzey yarıkürede günler uzamaya, güney yarıkürede kısalmaya başlar. Bu tarih bazı ülkelerde kuzey yarıkürede kışın, güney yarıkürede yazın başlangıcı sayılır. 21 Aralık günü yılın en kısa günü ve bu gece ise yılın en uzun gecesi yaşanacak. Bilimsel olarak da kış mevsiminin başlangıcı olarak kabul edilen 21 Aralık tarihinde, yılın en kısa günü ve en uzun gecesi yaşanıyor.

Kuzey Yarımküre'de kış gündönümü bu yıl 22 Aralık Pazar günü saat 04.19'da gerçekleşecek.

DİĞER GÜNDÖNÜMLERİ

21 Mart (Ekinoks): Bu tarihte gece ve gündüz süreleri eşitlenmektedir, Kuzey Yarım Kürede İlkbahar mevsiminin başlangıcı iken, Güney Yarım Küre de ise sonbahar başlangıcıdır.

21 Haziran (Yaz Gündönümü): Bu tarihte yılın en uzun gündüzü ve en kısa gecesinin meydana gelmektedir. 21 Haziran Ekinoksunun başka bir adı ise Yaz gündönümüdür. Kuzey Yarım Kürede yaz mevsimi başlarken, Güney Yarım Kürede ise kış mevsimi başlamaktadır.

23 Eylül (Ekinoks): Bu tarihte 21 Mart tarihinde olduğu gibi gece ve gündüz süreleri eşitlenmektedir. Ancak Kuzey Yarım Kürede sonbaharın başlangıcı ve yazın bitişi, Güney Yarım Kürede ise bahara mevsimine geçiş yaşanmaktadır.