21 aylık kayyum dönemiyle terörle değil raftingle anılıyor
Tunceli’de 2017 yılından itibaren kayyum olarak belediye başkanlığı görevini yürüten mevcut Vali Tuncay Sonel, geride kalan süreçte şehrin çehresini değiştiren yeniliklere imza attı, bölge halkını doğalgazla tanıştırdı.
30 Haziran 2017 tarihinde İçişleri Bakanlığınca Tunceli Belediyesi’ne kayyum olarak atanan mevcut Tunceli Valisi Tuncay Sonel görevini 31 Mart yerel seçimlerinde Belediye Başkanı seçilen Fatih Mehmet Maçoğlu’na devretti.
İLKLERE İMZA ATILDI
21 ay Tunceli’ye hizmet veren Sonel, şehirde bir çok yeniliğe ve ilke imza attı. Bu dönemde alınan yatırımlarla daha önceleri ‘terör’le anılan Tunceli şimdi raftingle, flyboard’la ve yamaç paraşatü şampiyonlarıyla anılmaya başlandı. Tunceli halkı bu dönemde doğalgaz ile tanıştırıldı. İlk olarak görüntü kirliliği içerisinde bulunan sahalar, ahşap yürüyüş ve bisiklet yolları, kır bahçeleri, spor sahaları, çocuk oyun alanları, yüzme havuzları ve toplamda 200 bin metre
8 ÜLKEYE İHRACAT
Şehirde işsizliği azaltmak amacıyla 3 tekstil fabrikası kuruldu bu fabrikalarda 2 bini aşkın sayıda istihdam sağlandı. Yapılan üretimle şehir 8 farklı ülkeye ihracat yapar konuma getirildi. Türkiye Rafting Şampiyonası ve Türkiye’de ilk defa düzenlenen yamaç paraşütü Akrobasi Şampiyonası gibi sportif faaliyetlere ev sahipliği yapan şehirde, su jetinden flyboarda kadar bir çok farklı spor organizasyonları da düzenlendi. Bu dönemde eğitim de unutulmadı. Bin 155 Tuncelili üniversite öğrencisine festival bütçesi ve hayırsever vatandaşların katkısı ile toplam 1 milyon 848 bin TL bursa imkanı sağlandı.
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