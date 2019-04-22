21 aylık kayyum dönemiyle terörle değil raftingle anılıyor 

30 Haziran 2017 tarihinde İçişleri Bakanlığınca Tunceli Belediyesi’ne kayyum olarak atanan mevcut Tunceli Valisi Tuncay Sonel görevini 31 Mart yerel seçimlerinde Belediye Başkanı seçilen Fatih Mehmet Maçoğlu’na devretti.

İLKLERE İMZA ATILDI

21 ay Tunceli’ye hizmet veren Sonel, şehirde bir çok yeniliğe ve ilke imza attı. Bu dönemde alınan yatırımlarla daha önceleri ‘terör’le anılan Tunceli şimdi raftingle, flyboard’la ve yamaç paraşatü şampiyonlarıyla anılmaya başlandı. Tunceli halkı bu dönemde doğalgaz ile tanıştırıldı. İlk olarak görüntü kirliliği içerisinde bulunan sahalar, ahşap yürüyüş ve bisiklet yolları, kır bahçeleri, spor sahaları, çocuk oyun alanları, yüzme havuzları ve toplamda 200 bin metre