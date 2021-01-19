22 bin litre kaçak akaryakıt yakalandı: 3 şüpheli gözaltına alındı

AA 19 Ocak 2021 Salı 12:45 - Güncelleme: 19 Ocak 2021 Salı 12:45

Akaryakıt kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdüren İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, atık madeni yağların akaryakıt olarak kullanılmak üzere Torbalı'dan kamyonetlerle Bornova ilçesindeki tır ve kamyon garajlarına götürülerek satıldığı bilgisine ulaştı.

Torbalı'ya bağlı Ayrancılar Mahallesi'ndeki bir atık yağ geri dönüşüm tesisinden çıkan kapalı kasa kamyoneti durduran ekipler, araçta yaptığı aramada, 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.

Tesise düzenlenen operasyonda da 19 bin litre kaçak akaryakıt bulundu.

İşletme yetkilisi M.D, işletme çalışanı İ.M. ve kamyonet sürücüsü M.T. hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında işlem başlatıldı.

