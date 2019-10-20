22 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! BİM'e bu hafta neler gelecek? 22 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM'e bu hafta neler gelecek? sorusu yanıtını buldu. Salı ve cuma günleri yenilenen BİM aktüel ürünler kataloğunda her hafta yepyeni ürünler yer alıyor. BİM müşterileri tarafından heyecanla beklenen aktüel ürünler uygun fiyat avantajı sunuyor. BİM'de bu hafta; Keysmart Çamaşır Makinesi 1.299 TL'den, Buono Çikolatalı Bitter Çikolata 100 gr 3,95 TL'den, Frutibon Bitter Çikolatalı Çilekli Draje 100 gr 8,95 TL'den, Buono Katmer Ekstra Boz Antep Fıstıklı Beyaz Çikolata 65 gr 4,95 TL'den, Eti Can-ı Gönül Kek 275 gr 8,95 TL'den, Bonte Sütlü - Bitter 120 gr 4,95 TL'den ve Heyo Kakaolu Kremalı Bisküvi 100 gr 2,25 TL'den satışa sunulacak. 22 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğuna gelin hep birlikte göz atalım..