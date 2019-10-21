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23 Ekim ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayında! ŞOK market aktüel ürünler listesinde neler var?

23 Ekim ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayında. ŞOK market aktüel ürünler listesinde neler var? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Her Cumartesi ve Çarşamba günleri için iki ayrı kataloğ yayınlayan ŞOK markette aktüel ürünler müşteriler tarafından yoğun ilgi görüyor. ŞOK market aktüel ürünler listesinde bu hafta; 2 yıl garantili Teba Dikey Karbon Isıtıcı 159 TL'den, Duvar askı aparatları ile satışa sunulan, güvenli kafes sistemine sahip, ayarlanabilir termostatlı ve 2 yıl garantili Teba Duvar Tipi İnfrared Isıtıcı 99 TL.'deni, Devrilmeye karşı emniyet sistemine sahip 2 yıl garantili Teba Mini İnfrared Isıtıcı 44,90 TL'den, Portatif taşınabilir, soğuk üfleme özelliğine de sahip olan, 2 yıl garantili CVS Fanlı Isıtıcı 54,90 TL'den satışa sunulacak. 23 Ekim ŞOK aktüel ürünler kataloğuna haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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ŞOK market aktüel ürünler listesinde neler var? sorusunun yanıtı merak ediliyor. 23 Ekim ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayında. Her Cumartesi ve Çarşamba günleri için iki ayrı kataloğ yayınlayan ŞOK markette aktüel ürünler müşteriler tarafından hızlıca tüketiliyor. ŞOK market aktüel ürünler listesinde bu hafta; 2 yıl garantili Teba Dikey Karbon Isıtıcı 159 TL'den,  Duvar askı aparatları ile satışa sunulan, güvenli kafes sistemine sahip, ayarlanabilir termostatlı ve 2 yıl garantili Teba Duvar Tipi İnfrared Isıtıcı 99 TL.'deni, Devrilmeye karşı emniyet sistemine sahip 2 yıl garantili Teba Mini İnfrared Isıtıcı 44,90 TL'den raflardaki yerini alacak. 
 
ŞOK MARKET AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİNDE NELER VAR? 
ŞOK market aktüel ürünler listesinde bu hafta; 2 yıl garantili Teba Dikey Karbon Isıtıcı 159 TL'den,  Duvar askı aparatları ile satışa sunulan, güvenli kafes sistemine sahip, ayarlanabilir termostatlı ve 2 yıl garantili Teba Duvar Tipi İnfrared Isıtıcı 99 TL.'deni, Devrilmeye karşı emniyet sistemine sahip 2 yıl garantili Teba Mini İnfrared Isıtıcı 44,90 TL'den, Portatif taşınabilir, soğuk üfleme özelliğine de sahip olan, 2 yıl garantili CVS Fanlı Isıtıcı 54,90 TL'den satışa sunulacak.
 
23 EKİM ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINDA! 

 
 
 
 

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