23 Nisan BİM aktüel ürün fiyatları açıklandı! 23 Nisan BİM aktüel ürünler listesinde neler var?

23 Nisan BİM aktüel ürün fiyatları açıklandı. BİM’in 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesi indirim fırsatları marketin resmi internet sitesinden duyuruldu. BİM’in bu haftaki kataloğunda kahvaltılık ve ev aletleri dikkat çekti. . Birbirinden cazip fiyatlara satışa çıkarılan ürünler 23 Nisan tatilinde sizleri bekliyor. BİM 23 Nisan aktüel ürün kataloğunda kahvaltılık gevrek Premium Müsli Kelly’s Fitness Club 225 g,9,45 TL'den satışa sunulacak. Cep telefonu Huawei Y5 2018 899,00 TL’den satılırken, Fakir buharlı ütü 179,00’den satılıyor. İşte haberimizin detayları...

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER İNDİRİM KATALOĞU (26 NİSAN 2019)

Cam Set Üstü Ocak 299 TL.

Kütahya Porselen Pasta Tabağı 6'lı 32,95 TL.

Kütahya Porselen Demlik 27,95 TL.

Kütahya Porselen 2 Katlı Kurabiyelik 24,90 TL.

Kütahya Porselen 4 Kişilik Kahve Fincan Seti 24,90 TL.

Kütahya Porselen Şekerlik 8,95 TL.

Kütahya Porselen Tekli Kayık Tabak 14,95 TL.

Kütahya Porselen Masa Örtüsü 19,90 TL.

Katlanır Yatak 169 TL.

Tefal Baskül 55 TL.

Düğme Pil 6'lı 4,95 TL.

Paşabahçe Vela Cam Fincan Seti 6'lı 25 TL.

Paşabahçe Kapaklı Su Şişesi 9,95 TL.

Paşabahçe Cam Saklama Kabı 2'li 16,90 TL.

LAV İnci Çay Bardağı 6'lı 5,50 TL.

Casilda Home Ayaklı Kup 3'lü 17,90 TL.

Tek Fiyat Ahşap Ürünler 2,95 TL.

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER İNDİRİM KATALOĞU (23 NİSAN 2019)

BİM HAKKINDA

Faaliyetlerine 1995 yılında 21 mağazayla başlayan BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. ana ilkesi, temel gıda ve tüketim malzemelerinin mümkün olan en uygun fiyat ve en yüksek kaliteyle tüketiciye ulaştırılmasıdır.

Yüksek indirim (hard-discount) modelinin Türkiye’deki ilk temsilcisi olan BİM, portföyünü yaklaşık 700 ürünle sınırlı tutmakta ve çok sayıda özel markalı ürüne sahip olmayı hedeflemektedir.

BİM, mağaza sayısı ve cirosunu istikrarlı bir biçimde artırma politikasını 2018 yılında da sürdürmüştür; Yıl içinde üç yeni bölge merkezinin yanısıra 598 (+20 FİLE) yeni mağaza açarak mağaza sayısında yaklaşık %10 oranında büyüme kaydeden BİM, 2018 yıl sonu itibariyle Türkiye’de 6.672 (FİLE ile 6.736) mağaza sayısına ulaşmıştır. BİM, gelişimini, kalite anlayışından ve müşteri memnuniyeti önceliğinden vazgeçmeksizin, etkin maliyet yönetimi politikasıyla sürdürmektedir.

Uluslararası bir şirket olma vizyonuyla hareket eden BİM yeni ülkelere açılmakla ilgili çalışmalarına devam etmektedir. BİM 2018 yılında 60 yeni mağaza açarak 442 mağazaya ulaştığı Fas operasyonlarını tüm hızıyla sürdürmektedir. 2018 yılında Mısır’da 35 yeni mağaza açan BİM kısa süre içinde bu ülkede 300 mağazaya ulaşmıştır.

BİM, başta müşterileri ve tedarikçileri olmak üzere tüm paydaşlarıyla kurduğu güvene dayalı ilişkiler ve çalışanlarının kusursuz hizmet anlayışıyla faaliyetlerine devam etmektedir.