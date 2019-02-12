Bitlis'te 23 suçtan aranan zanlı yakalandı

Valilikten yapılan açıklamada, İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmalar sonucunda 23 suçtan aranan şüpheli M.T'nin yakalandığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"11 iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme ve 12 ayrı kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık olmak üzere 23 suçtan aranan ve 39 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.T. isimli şüpheli yakalanmıştır. M.T, gerekli işlemlerin ardından tutuklanmıştır."

Açıklamada, suç ve suçlulara karşı yürütülen kararlı mücadelenin devam ettiği vurgulandı.