23 ürün daha tescillendi
TÜRK Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) Başkanı Prof. Dr. Habip Asan, aralarında Kars balı, Amasya çiçek bamyası ve Bursa siyah incirinin de bulunduğu 23 coğrafi işaretin tescilleneceğini bildirdi.
Avrupa Birliği’nde de koruma altına alınabilen coğrafi işaretlerin tescillenmesiyle ülke ve yöre ekonomisine önemli katkılar sağladığını belirten Asan, son yıllarda Türkiye’de bu konuda önemli bir farkındalık artışı olduğunu ifade etti. Asan “Türkiye, en fazla coğrafi işaret tesciline sahip ülkelerden biri olma yolunda. Atalarımızdan miras kalan değerlerimiz gelecek nesillerimize en kıymetli haliyle bırakılma imkanı buluyor” dedi.
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