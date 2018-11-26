23 ürün daha tescillendi

Avrupa Birliği’nde de koruma altına alınabilen coğrafi işaretlerin tescillenmesiyle ülke ve yöre ekonomisine önemli katkılar sağladığını belirten Asan, son yıllarda Türkiye’de bu konuda önemli bir farkındalık artışı olduğunu ifade etti. Asan “Türkiye, en fazla coğrafi işaret tesciline sahip ülkelerden biri olma yolunda. Atalarımızdan miras kalan değerlerimiz gelecek nesillerimize en kıymetli haliyle bırakılma imkanı buluyor” dedi.