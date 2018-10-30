17 yaşındayken ailesinden kaçtı, polis kontrolünde ortaya çıktı

Kastamonu'da oturan Ali ve Sultan Kütük'ün çocukları Serdar Kütük, 17 yaşındayken, 1995 yılında ailesiyle yaşadığı tartışmanın ardından evinden ayrıldı. Antalya'ya gelen Kütük, burada kendisine yeni bir hayat kurdu. Hamallık yaparak geçimini sağlayan Serdar Kütük, 23 yıl boyunca ailesinden kimseyle görüşmedi. Ailesi ise Kütük'ü aramaktan vazgeçmedi. Çocukları için kayıp ilanları veren, televizyon programlarına katılan Kütük Ailesi'nin çabaları sonuçsuz kaldı.

Geçen pazar gecesi Antalya'nın Kepez ilçesinde kimlik kontrolü yapan Şehit Mustafa Kılıç Polis Merkezi Amirliği'ne bağlı motorize ekipler, durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu. Üzerinden kimlik çıkmayan kişi, adının Serdar Kütük olduğunu söyledi. Kütük'ün kimliğini teyit etmek adına ailesine ulaşıldı. Serdar Kütük'ün kardeşi Recep Kütük ile telefonda konuşan polis ekipleri, ailesinin 1995 yılından bu yana Serdar Kütük'ten haber alamadığını öğrendi.

KARDEŞİ GELDİ

Recep Kütük polis memurlarına, ağabeyini 23 yıldır aradıklarını ve kendilerine yardımcı olmalarını söyledi. Bunun üzerine polis ekipleri, Serdar Kütük'ü Şehit Mustafa Kılıç Polis Merkezi Amirliği'ne götürdü. İstanbul'da oturan Recep Kütük ise ilk uçakla Antalya'ya kardeşinin yanına geleceğini belirtti.