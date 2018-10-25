2300 yıllık kaleden tarih fışkırdı

Altınordu ilçesindeki Bayadı Mahallesi sınırları içerisinde yer alan ve 2010 yılından bu yana Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Süleyman Yücel Şenyurt başkanlığında 15'i arkeolog, 35 kişilik ekip tarafından yürütülen kazılarda geçen yıl 2 bin 100 yıllık olduğu tahmin edilen Ana Tanrıça Kibele Heykeli bulundu. Bu yıl sürdürülen kazılarda ise çocuk Dionysos, onu yetiştiren tanrı Pan figürü, yine Dionysos kültü ve tanrı Pan'la ilişkili olan keçi biçimli hayvan şeklindeki kaplar gün ışığına çıkarıldı.

ROMA'NIN EN ZORLANDIĞI KALE

Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Süleyman Yücel Şenyurt, Kurul Kalesi'nin Helenistik dönemin en güçlü alanlardan biri olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Şenyurt, Kurul Kalesi'nin en güçlü yerleşim evresinin M.Ö. 120-63 yılları arasında hüküm sürmüş Pontos kralı VI. Mithradates döneminde tarihlendiğini kaydetti. Bazı buluntular yoluyla değerlendirildiğinde Kurul'daki yerleşim tarihinin bu kralın döneminden yüz yıl daha önceye dayandığını vurgulayan Prof. Dr. Şenyurt, "Makedonyalı İskender'in ölümünün ardından başlayan Helenistik dönemin Anadolu'daki en önemli krallarından biri olan VI. Mithradates, Roma'nın en büyük düşmanlarından biri olmanın yanı sıra yayılmacı Roma istilası karşısında durabilen Anadolu krallarının da başında gelmekteydi. Kurul'daki yerleşimin dikkat çekici tarafı ise askeri amaçlı taşıdığı fonksiyonun yanı sıra taşıdığı kültsel fonksiyon. Kibele, Dionysos, Apollon, Herme, Pan gibi bronz heykeller bunun kanıtlarıdır" dedi.