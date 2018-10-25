2300 yıllık kaleden tarih fışkırdı
Doğu Karadeniz'in ilk bilimsel arkeolojik kazı alanı olan 2 bin 300 yıllık Ordu Kurul Kalesi'nde Kibele Heykeli, Dionnysos ve Pan figürü ve keçi biçimli hayvan heykellerinin yanısıra yeni buluntular ortaya çıktı.
- İHA
Altınordu ilçesindeki Bayadı Mahallesi sınırları içerisinde yer alan ve 2010 yılından bu yana Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Süleyman Yücel Şenyurt başkanlığında 15'i arkeolog, 35 kişilik ekip tarafından yürütülen kazılarda geçen yıl 2 bin 100 yıllık olduğu tahmin edilen Ana Tanrıça Kibele Heykeli bulundu. Bu yıl sürdürülen kazılarda ise çocuk Dionysos, onu yetiştiren tanrı Pan figürü, yine Dionysos kültü ve tanrı Pan'la ilişkili olan keçi biçimli hayvan şeklindeki kaplar gün ışığına çıkarıldı.
ROMA'NIN EN ZORLANDIĞI KALE
Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Süleyman Yücel Şenyurt, Kurul Kalesi'nin Helenistik dönemin en güçlü alanlardan biri olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Şenyurt, Kurul Kalesi'nin en güçlü yerleşim evresinin M.Ö. 120-63 yılları arasında hüküm sürmüş Pontos kralı VI. Mithradates döneminde tarihlendiğini kaydetti. Bazı buluntular yoluyla değerlendirildiğinde Kurul'daki yerleşim tarihinin bu kralın döneminden yüz yıl daha önceye dayandığını vurgulayan Prof. Dr. Şenyurt, "Makedonyalı İskender'in ölümünün ardından başlayan Helenistik dönemin Anadolu'daki en önemli krallarından biri olan VI. Mithradates, Roma'nın en büyük düşmanlarından biri olmanın yanı sıra yayılmacı Roma istilası karşısında durabilen Anadolu krallarının da başında gelmekteydi. Kurul'daki yerleşimin dikkat çekici tarafı ise askeri amaçlı taşıdığı fonksiyonun yanı sıra taşıdığı kültsel fonksiyon. Kibele, Dionysos, Apollon, Herme, Pan gibi bronz heykeller bunun kanıtlarıdır" dedi.
ANA TANRIÇA KİBELE HEYKELİ RESTORE EDİLİYOR
Şenyurt, Kurul Kalesi'nin gelecek yıldan itibaren daha fonksiyonel olacağını da belirterek, "2019 yılında başlanacak olan mimari konservasyon ve restorasyon projesi ile Kurul Kalesi, Ordu'da turizm için yeni bir destinasyon merkezi haline gelecek. Geçen yıl bulunan Kibele Heykeli İstanbul'da devam eden restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından Ordu Müzesi'nde hak ettiği yeri almış olacak" diye konuştu.
UNESCO'YA ADAY
Bu arada 2 bin 300 yıllık Kurul Kalesi, Dışişleri bakanlığı tarafından UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınması için başvuru yapıldı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.