235 yıllık tarihi Alemdar Camii ibadete açıldı

Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından restore edilerek ibadete açılan tarihi Alemdar Camii’nde cuma namazı kılıp vatandaşlara aşure dağıtan Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu, namaz çıkışı caminin alt kısmında bulunan Feyzullah Ensari’nin kabrine giderek dua etti. Caminin önceki halinde mahcubiyet duyduğunu beliren Vali Ustaoğlu, Bitlis’e geldiğin günden bugüne tarihe çok fazla önem verdiğini ifade ederek, “Buraya geldiğimde ilk ziyaret ettiğimi yer Feyzullah Ensari hazretlerinin türbesi olmuştu. Tabi büyük bir heyecanla gelip bu türbeyi ziyaret ettiğimde de çok üzülmüştüm. Yıllardır restorasyonu bekleyen ama bir türlü bitmeyen adeta kangren olmuş bu türbe ve camisini inşası süreci maalesef uzun bir süre almış ve bizi de gelenlere karşı mahcup eder bir durumdaydı. Talimatımızı verdik ve bir an önce buranın restorasyonu bitti. Bitlis’e yakışan tarihe yakışan en önemlisi de Hazret-i Peygamberin dizin dibinde yetişen bir sahabe. Ev sahipliği yapmış Eyübbel Ensari gibi sahabenin kardeşi Feyzullah Ensari hazretlerinin türbesinin restorasyonun bitirmesi ile bu gün kılınan ilk cuma ile açılışına da yaptık. Gerçekten çok mutlu olduk. Her misafirim geldiğinde burayı gezdirmek istiyordum ama açıkçası da biraz mahcubiyet yaşıyordum. Ama bu gün hep birlikte cami ve türbe açılışını yaparak büyük bir huzur içinde böyle bir tarihe mal olmuş bir sahabemizi önemli bir şahsiyeti bu milletin ziyaret etmesine de açtı. İlimiz açısında çok önemli bir mekan burası inanç ve kültür turizmde vatandaşın sürekli ziyaretgahı olan bu mekanın bu millete, tarih ve inanç turizmine yakışır bir vaziyette bir inşa etmemiz ve bu millete kazandırmak gerekiyordu. Bunu da gerçekleştirdik” diye konuştu.

Bitlis’in bir alimler şehri olduğunu sözlerine ekleyen Vali Ustaoğlu, “İlk günden beri sürekli vurguladığım Bitlis medeniyet, âlimler, vadideki güzel şehir yüz yıllardır. İslam’a sancaktarlık yapmış çok kıymetli şahsiyetleri bünyesinde barındırıyor. Her bir sokağını gezdiğinde adeta tarihe şahitlik eden onlarca tarihi eseri bünyesinde barındıran bir şehir. Kadim şehir tarihi kimliğine kavuşuyor. Bunun için hem belediye ve valilik olarak Vakıflar Bölge Müdürlüğü olarak bu tarihi eseri yeni kuşaklara aktarmakla olur. Her bir sokağı adeta tarihe şahitlik eden yüz yıllara meyden okuyan tarihi eserler dolu olan bu bitlisi yapılacak çalışmalarla bu tarihi geçmişini bu eserleri ayağa kaldıracağız bu camimizle beraber 28 tane tarihi cami var. Bu ne demek her sokağında adeta tarih var geriye dönük geçmişi de yaşayacağımız ve ibadet edilecek çok güzel camiler var. Bunların her birinin bir tarafta restorasyonlar yapılan ve devam edenler var. Bu kadim şehir aslına ve geçmişine uygun tarihine yakışır güzel hizmetlere layıktır. Hep birlikte de bunu gerçekleştireceğiz” şeklinde konuştu.

Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu, cami çıkışında Muharrem Ayı münasebeti ile vatandaşlara lokma tatlısı ve aşure dağıttı.

Restorasyondan sonra ilk Cuma Namazının kılındığı tarihi Alemdar Caminin alt kısmında aynı zamanda Eyyüb El Ensarinin kardeşi Feyzullah Ensarinin naaşı medfundur. Bitlis şehir merkezinin güneyinde, Bitlis deresinin de sağında bulunan Alemdar Mahallesi’ndeki bu camiyi kitabesinden öğrenildiğine göre Maksut Paşa 1783-1784 yıllarında yaptırmıştır.