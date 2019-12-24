İSTANBUL 11°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9505
  • EURO
    6,6005
  • ALTIN
    285.085
  • BIST100
    113287
  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • 24 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı? Hekimoğlu, Kadın reyting sıralaması
Yaşam

24 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı? Hekimoğlu, Kadın reyting sıralaması

24 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı? Hekimoğlu, Kadın reyting sıralaması belli mi? gibi soruların yanıtları tüm televizyon takipçileri tarafından merak ediliyor. Bu akşam Atv'de Eşkiya Dünyaya Hükümdar, Kanal D'de Hekimoğlu, Star Tv'de Çocuk, Show Tv'de Deliha 2, Fox Tv'de Kadın ve Tv8'de MasterChef Türkiye yapımları ekranlara gelecek. 24 Aralık reyting sonuçlarına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

24.12.2019  16:51 - Güncelleme: 24.12.2019  16:51
24 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Hekimoğlu, Kadın reyting sıralaması da tüm televizyon takipçileri tarafından araştırılıyor. Bu akşam Atv'de Eşkiya Dünyaya Hükümdar, Kanal D'de Hekimoğlu, Star Tv'de Çocuk, Show Tv'de Deliha 2, Fox Tv'de Kadın ve Tv8'de MasterChef Türkiye yapımları ekranlara gelecek. 24 Aralık reyting sonuçlarına haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. 
 
24 ARALIK REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 
24 Aralık reyting sonuçları henüz açıklanmadı. 24 Aralık reyting sonuçlarına haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. 
 
17 ARALIK REYTİNG SONUÇLARI 
17 Aralık reyting sonuçları belli oldu. Total puan türünde Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz birinci, Kadın üçüncü, Hekimoğlu dizisi yedinci oldu. 
 
10 ARALIK REYTİNG SONUÇLARI
10 Aralık reyting sonuçlarında total puan türünde Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz birinci sırada, Kadın dizisi üçüncü sırada yer aldı. 
 
3 ARALIK REYTİNG SONUÇLARI
3 Aralık reyting sonuçlarına göre EDHO 20.13 Share alarak birinci, Kadın 16.36 Share alarak üçüncü, EDHO özet 12.02 Share alarak beşinci oldu.

İsraftan bahseden İP´li vekil Lütfü Türkkan´ın evinde şatafatlı Noel eğlencesi

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Emekliye 2020'de 3'lü müjde paketi
Emekliye 2020'de 3'lü müjde paketi

Emekliye 2020'de 3'lü müjde paketi

Türkiye ve Rusya 'karşılık veririz' dedi! AB'nin cesareti var mı?
Türkiye ve Rusya 'karşılık veririz' dedi! AB'nin cesareti var mı?

Türkiye ve Rusya 'karşılık veririz' dedi! AB'nin cesareti var mı?

Yardım istemişlerdi... 'Türkiye ile çatışmamız mümkün değil'
Yardım istemişlerdi... 'Türkiye ile çatışmamız mümkün değil'

Yardım istemişlerdi... 'Türkiye ile çatışmamız mümkün değil'

İki noktada petrol ve doğal gaz keşfedildi
İki noktada petrol ve doğal gaz keşfedildi

İki noktada petrol ve doğal gaz keşfedildi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.