24 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı? Hekimoğlu, Kadın reyting sıralaması

24.12.2019 16:51 - Güncelleme: 24.12.2019 16:51

24 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Hekimoğlu, Kadın reyting sıralaması da tüm televizyon takipçileri tarafından araştırılıyor. Bu akşam Atv'de Eşkiya Dünyaya Hükümdar, Kanal D'de Hekimoğlu, Star Tv'de Çocuk, Show Tv'de Deliha 2, Fox Tv'de Kadın ve Tv8'de MasterChef Türkiye yapımları ekranlara gelecek. 24 Aralık reyting sonuçlarına haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

24 ARALIK REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

24 Aralık reyting sonuçları henüz açıklanmadı. 24 Aralık reyting sonuçlarına haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

17 ARALIK REYTİNG SONUÇLARI

17 Aralık reyting sonuçları belli oldu. Total puan türünde Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz birinci, Kadın üçüncü, Hekimoğlu dizisi yedinci oldu.

10 ARALIK REYTİNG SONUÇLARI

10 Aralık reyting sonuçlarında total puan türünde Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz birinci sırada, Kadın dizisi üçüncü sırada yer aldı.

3 ARALIK REYTİNG SONUÇLARI

3 Aralık reyting sonuçlarına göre EDHO 20.13 Share alarak birinci, Kadın 16.36 Share alarak üçüncü, EDHO özet 12.02 Share alarak beşinci oldu.