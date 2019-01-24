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24TV 12 yaşında

Yayın hayatına başladığı günden beri doğru ve ilkeli yayıncılığı benimseyen 24TV, 12. kuruluş yıl dönümünü kutladı. 24 TV Genel Yayın Yönetmeni Murat Çiçek “Bu ailenin içinde bulunmaktan hep gurur duydum” dedi.

  • İREM ERBAŞ
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2007 yılında yayın hayatına başlayan ve pek çok başarılı habere imza atan 24 TV, 12. yaşını Ankara’da ve İstanbul’da tüm ekibiyle birlikte kutladı. İstanbul’da düzenlenen kutlamaya 24 TV Genel Yayın Yönetmeni Murat Çiçek, Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, Güneş Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Turgay Güler, 24 TV’nin başarılı moderatörleri, programcıları ve TürkMedya çalışanları katıldı. 24 TV Yayın Yönetmeni Murat Çiçek, kanalın kuruluşundan bu yana emek verenlere teşekkür etti. 

ÖZVERİYLE ÇALIŞTIK  

TürkMedya yönetici ve çalışanları ile birlikte 12. yaş pastasını kesen Çiçek “24 TV’yi hep birlikte bir noktaya getirdik. Çok badireler atlattık. Burada tüm ekiple bir şeylerin üstesinden geldik, bir şeyleri başarmaya çalıştık. İnşallah iyi şeyler yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz. Elbette eksiklerimiz vardır. Mesleğe 1990 yılında başladım, 29. yılımdayım. Hiçbir zaman tamam görmedim, hep eksiklik olur. Sorunların üstesinden el birliğiyle gelmek ve hedeflerimize ulaşmak için hepimiz özveriyle çalıştık. Bu ailenin içinde bulunmaktan ve sizlerle beraber çalışmaktan her zaman gurur duydum” diye konuştu.   

DOĞRUSUNU ÖĞRENİN 

‘Doğrusunu Öğrenin’ sloganıyla yayın hayatına başlayan 24 TV, hızlı, tarafsız, doğru haber anlayışı ve yetenekli kadrosuyla gündem oluşturdu. Türkiye’deki en çok dijital ekranı barındıran ve 360 derece açısı olan stüdyosuyla dikkat çeken 24 TV, yoğun haber akışının yanı sıra yemek, psikoloji, belgesel, tarih, otomobil ve spor kategorilerindeki farklı programlarıyla da izleyicisinin beğenisini kazandı.

BAŞKENTTE KUTLAMA 

24 TV’nin 12. yıl coşkusu sadece İstanbul’da değil, Ankara’daki stüdyosunda da yaşandı. Başkent’teki kutlamaya TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel, Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu ve Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı ile 24 TV çalışanları katıldı. 

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