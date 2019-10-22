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25 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu yayında! BİM aktüel ürünler listesinde neler var?

25 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu yayında. BİM aktüel ürünler listesinde neler var? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Salı ve cuma günleri yenilenen BİM aktüel ürünler kataloğu müşteriler tarafından heyecanla takip ediliyor. BİM müşterileri tarafından yoğun ilgi gören aktüel ürünler uygun fiyat avantajı sunuyor. BİM'de bu hafta; Profesyonel Katlanabilir Stand Mikser Kivi KMX 3633 399,00 TL'den, Portakal ve Nar Sıkımına Uygun Narenciye Presi 99,00 TL'den, Tefal Cook’n Clean Tava 64,90 TL'den, Infrared Duvar Tipi Isıtıcı 89,90 TL'den ve Çift Kişilik Bambu Yorgan 169,00 TL'den raflardaki yerini alacak.

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BİM aktüel ürünler listesinde neler var? sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılıyor. 25 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu yayında. Salı ve cuma günleri yenilenen BİM aktüel ürünler kataloğu müşteriler tarafından güncel olarak takip ediliyor. BİM müşterileri tarafından yoğun ilgi gören aktüel ürünler uygun fiyat avantajı sunuyor. BİM'de bu hafta;  Profesyonel Katlanabilir Stand Mikser Kivi KMX 3633 399,00 TL'den, Portakal ve Nar Sıkımına Uygun Narenciye Presi 99,00 TL'den,  Tefal Cook’n Clean Tava 64,90 TL'den, Infrared Duvar Tipi Isıtıcı 89,90 TL'den ve Çift Kişilik Bambu Yorgan 169,00 TL'den satılacak. 
 
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİNDE NELER VAR? 
BİM'de bu hafta;  Profesyonel Katlanabilir Stand Mikser Kivi KMX 3633 399,00 TL'den, Portakal ve Nar Sıkımına Uygun Narenciye Presi 99,00 TL'den,  Tefal Cook’n Clean Tava 64,90 TL'den, Infrared Duvar Tipi Isıtıcı 89,90 TL'den ve Çift Kişilik Bambu Yorgan 169,00 TL'den raflardaki yerini alacak. 
 
25 EKİM BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINDA! 

Suriye sınırına askeri sevkiyat

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