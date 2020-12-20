İSTANBUL 10°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Aralık 2020 Pazar / 5 CemaziyelEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,6292
  • EURO
    9,3591
  • ALTIN
    461.546
  • BIST100
    1408.32
  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • 25 yaşındaki ehliyetsiz sürücüden akılalmaz savunma: Sadece gece biniyorum
Yaşam

25 yaşındaki ehliyetsiz sürücüden akılalmaz savunma: Sadece gece biniyorum

Aksaray'da ehliyetsiz araç kullanırken polise yakalanan sürücünün savunması pes dedirtti. Sürücü, “Zaten gündüz bindiğim yok arabaya. Sadece gece oluyor” diyerek kendini savundu. Araç, olay yerine gelen sürücünün ehliyetli bir yakınına teslim edilirken, araç sahibine ehliyetsiz sürücüye araç verdiği için, ehliyetsiz sürücüye de ehliyetsiz araç kullandığı için 2 bin 473'er liradan toplam 4 bin 946 TL para cezası kesildi.

IHA20 Aralık 2020 Pazar 07:20 - Güncelleme: 20 Aralık 2020 Pazar 07:20
ABONE OL

Aksaray’da koronavirüs önlemleri çerçevesinde sokağa çıkma kısıtlamasında kentte geniş kapsamlı tedbirler alan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri gece gündüz denetim ve uygulamalarını sürdürürken, 68 ABG 797 plakalı otomobili durdurdu. İlk olarak sokağa çıkma kısıtlamasından muaf belgesi incelenen sürücü İsmet A. (25) isimli sürücünün bir inşaatta bekçilik yaptığı tespit edilerek kısıtlamadan muaf olduğu belirlendi. Ardından ehliyet ve ruhsat kontrollerine geçen İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, yapılan kontrollerde sürücünün ehliyetsiz olduğunu belirledi. Ehliyetsiz sürücü ceza yememek için polise uzun süre dil dökerken, polis ekipleri sürücüyü bir daha ehliyetsiz araç kullanmaması için uyararak ehliyetli bir yakınını çağırmasını istedi.

4 BİN 946 TL CEZA KESİLEREK ARAÇ EHLİYETLİ YAKININA TESLİM EDİLDİ

Olay yerinde görüntü alan basın mensuplarının “Neden ehliyetsiz araç kullandınız” sorusuna ilginç bir cevap veren sürücü İsmet A., “Ağabey ben akşamları sadece inşaata gidip geldiğim için. Zaten gündüz bindiğim yok arabaya. Sadece gece oluyor. Aniden çıkmak zorunda kalıyorum” diyerek kendini savunmaya çalıştı. Araç, olay yerine gelen sürücünün ehliyetli bir yakınına teslim edilirken, araç sahibine ehliyetsiz sürücüye araç verdiği için, ehliyetsiz sürücüye de ehliyetsiz araç kullandığı için 2 bin 473’er liradan toplam 4 bin 946 TL para cezası kesildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.