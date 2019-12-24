25 yıl saklandı, koyun otlatırken yakalandı

AA 24.12.2019 12:19 - Güncelleme: 24.12.2019 12:19

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 28 Mayıs 1994'te Sürügüden köyünde 11 kişinin öldüğü, 17 kişinin yaralandığı silahlı kavga olayıyla ilgili aranan ve Elazığ 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce "Kan gütme saikiyle öldürme" suçundan 36 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ali Toksun'un Muş'un merkez Boyuncuk köyünde bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

- KOYUN SÜRÜSÜNÜN İÇİNE GİZLENMEYE ÇALIŞTI

Jandarma ekiplerinin köyde arama yaptığını fark eden Toksun, otlattığı koyun sürüsünün içine gizlenerek kurtulmaya çalıştı.

Ekipler, Toksun'u saklandığı yerde üzerinde sahte kimlikle yakaladı.

Gözaltına alınan Toksun, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.