İSTANBUL 11°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9475
  • EURO
    6,5981
  • ALTIN
    285.097
  • BIST100
    113284
Yaşam

25 yıl saklandı, koyun otlatırken yakalandı

Muş'ta 25 yıl önce 'kan davası' nedeniyle 11 kişinin hayatını kaybettiği, 17 kişinin yaralandığı silahlı kavganın faillerinden olduğu gerekçesiyle aranan zanlı, koyun otlatırken yakalandı.

AA24.12.2019  12:19 - Güncelleme: 24.12.2019  12:19
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 28 Mayıs 1994'te Sürügüden köyünde 11 kişinin öldüğü, 17 kişinin yaralandığı silahlı kavga olayıyla ilgili aranan ve Elazığ 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce "Kan gütme saikiyle öldürme" suçundan 36 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ali Toksun'un Muş'un merkez Boyuncuk köyünde bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.
 
- KOYUN SÜRÜSÜNÜN İÇİNE GİZLENMEYE ÇALIŞTI
 
Jandarma ekiplerinin köyde arama yaptığını fark eden Toksun, otlattığı koyun sürüsünün içine gizlenerek kurtulmaya çalıştı.
 
Ekipler, Toksun'u saklandığı yerde üzerinde sahte kimlikle yakaladı.
 
Gözaltına alınan Toksun, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

İsraftan bahseden İP´li vekil Lütfü Türkkan´ın evinde şatafatlı Noel eğlencesi

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Emekliye 2020'de 3'lü müjde paketi
Emekliye 2020'de 3'lü müjde paketi

Emekliye 2020'de 3'lü müjde paketi

Yardım istemişlerdi... 'Türkiye ile çatışmamız mümkün değil'
Yardım istemişlerdi... 'Türkiye ile çatışmamız mümkün değil'

Yardım istemişlerdi... 'Türkiye ile çatışmamız mümkün değil'

Türkiye'de bir ilk... Başkan Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı
Türkiye'de bir ilk... Başkan Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı

Türkiye'de bir ilk... Başkan Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı

Trump'ın Türkiye notunda dikkat çeken S-400 detayı
Trump'ın Türkiye notunda dikkat çeken S-400 detayı

Trump'ın Türkiye notunda dikkat çeken S-400 detayı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.