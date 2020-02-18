İSTANBUL 13°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,0699
  • EURO
    6,5719
  • ALTIN
    309.742
  • BIST100
    119669
  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • 2,5 yıldır mide kanseriyle mücadele ediyordu... Acı haber geldi
Yaşam

2,5 yıldır mide kanseriyle mücadele ediyordu... Acı haber geldi

BURDUR'da, yaklaşık 2,5 yıldır mide kanseriyle mücadele eden lise öğrencisi İrem Ayvalı (19), yaşamını yitirdi.

DHA18 Şubat 2020 Salı11:43 - Güncelleme: 18 Şubat 2020 Salı 11:43

Burdur'da, 2018 yılında mide yanması şikayetiyle gittiği Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde mide kanseri teşhisi koyulan, o dönem Özel Sağlık Meslek Lisesi 3'üncü sınıf öğrencisi olan İrem Ayvalı, çeşitli hastanelerde tedavi gördü. En son İstanbul'da bir hastanede tedavi olduktan sonra Burdur Menderes Mahallesi'ndeki evine gönderilen İrem Ayvalı, bu sabah fenalaşınca Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada müdahale edilen İrem Ayvalı, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Ailenin 2 çocuğundan büyüğü olan İrem Ayvalı'nın ölüm haberi, sevenlerini yasa boğdu. İrem Ayvalı'nın cenazesi, bugün ikindi vakti Ulucami'de kılınacak namazın ardından Sultandere Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

'ÇOK ACI ÇEKTİN'

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, İrem'le birlikte fotoğrafını paylaştığı sosyal medya hesabından, "Sevgili İrem, benim meleğim çok mücadele ettin, çok acı çektin en son uğradığımda, 'Ne olur beni bırakma Ali amca' deyişin kulaklarımdan gitmiyor, daha yapacak çok puzzle vardı. Belki acıların dindi, huzura kavuştun ama ben çok ama çok üzgünüm. Mekanın cennet olsun yavrum, huzur içinde uyu" ifadelerine yer verdi.

Dünya gündemine oturdu! Savaş uçakları etrafını çevirdi

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Dengeleri değiştirecek gelişme! BM resmen ilan edecek: Atina'da büyük panik
Dengeleri değiştirecek gelişme! BM resmen ilan edecek: Atina'da büyük panik

Dengeleri değiştirecek gelişme! BM resmen ilan edecek: Atina'da büyük panik

Dünya devleri gözünü Türkiye'ye dikti
Dünya devleri gözünü Türkiye'ye dikti

Dünya devleri gözünü Türkiye'ye dikti

5 istifa daha yolda!
5 istifa daha yolda!

5 istifa daha yolda!

'Darbe olasılığı' söylentisi... Bakan Soylu net konuştu: Teşebbüs edeni kimse kurtaramaz
'Darbe olasılığı' söylentisi... Bakan Soylu net konuştu: Teşebbüs edeni kimse kurtaramaz

'Darbe olasılığı' söylentisi... Bakan Soylu net konuştu: Teşebbüs edeni kimse kurtaramaz
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.