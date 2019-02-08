26 yıllık kardeşiyle askerde “badi” oldu

7 Ocak 2019’da Manisa 1’inci Komando Eğitim Tugayı’na teslim olan iki kardeş, vatani görevlerini yerine getirdikten sonra aksam.com.tr’den Talip Kul’a konuştu. Bedelli askerlik sürecini para yatırma aşamasından askerlik şubesine kadar beraber yürüten ikili, celp bilgilerinin açıklamasının ardından büyük bir sürprizle karşılaştıklarını ve verilerini defalarca gözden geçirdiklerini söyledi.

Kardeşlerden 26 yaşındaki Tekin Duman, bedelli askerlik başvurularının başlamasının ardından ağabeyiyle birlikte vakit kaybetmeden başvurularını yaptıklarını ve süreci beraber yürüttüklerini söyledi.

“AĞABEYİM BURADA DA YALNIZ BIRAKMADI”

Yıllardır üniversite için dahi İstanbul’un dışına çıkmayan ve aynı evin, aynı okulun, aynı çevrenin içinde vakit geçiren Duman kardeşler, askerlik sürecinde de birbirlerine kol kanat germeyi ihmal etmedi. Tekin Duman, “Evde ödevlerime yardım eden, bana koşulsuz destek veren ağabeyim burada da bana büyük destek oldu.” dedi.

SADECE AYNI BİRLİK DEĞİL!

İkili sadece aynı tarihlerde aynı birliklerde askerlik yapmakla kalmadı. Kışlaya girdikten sonra da birbirlerinden ayrılmayan ve işlemleri beraber yürüten kardeşler, aynı koğuşta yan yana ranzalarda 171 ve 172 numaralı yataklarda uyuma imkanına kavuştu. Böylece iki kardeş ayrıca “can dost, badi” oldu.