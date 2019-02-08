26 yıllık kardeşiyle askerde “badi” oldu
Bedelli askerlik düzenlemesinden yararlanmak için başvurularını beraber yürüten 26 yaşındaki grafiker Tekin Duman ile 28 yaşındaki ağabeyi Çetin Duman aynı birlikte “badi” olarak askerlik yapma imkânını yakaladı.
7 Ocak 2019’da Manisa 1’inci Komando Eğitim Tugayı’na teslim olan iki kardeş, vatani görevlerini yerine getirdikten sonra aksam.com.tr’den Talip Kul’a konuştu. Bedelli askerlik sürecini para yatırma aşamasından askerlik şubesine kadar beraber yürüten ikili, celp bilgilerinin açıklamasının ardından büyük bir sürprizle karşılaştıklarını ve verilerini defalarca gözden geçirdiklerini söyledi.
Kardeşlerden 26 yaşındaki Tekin Duman, bedelli askerlik başvurularının başlamasının ardından ağabeyiyle birlikte vakit kaybetmeden başvurularını yaptıklarını ve süreci beraber yürüttüklerini söyledi.
“AĞABEYİM BURADA DA YALNIZ BIRAKMADI”
Yıllardır üniversite için dahi İstanbul’un dışına çıkmayan ve aynı evin, aynı okulun, aynı çevrenin içinde vakit geçiren Duman kardeşler, askerlik sürecinde de birbirlerine kol kanat germeyi ihmal etmedi. Tekin Duman, “Evde ödevlerime yardım eden, bana koşulsuz destek veren ağabeyim burada da bana büyük destek oldu.” dedi.
SADECE AYNI BİRLİK DEĞİL!
İkili sadece aynı tarihlerde aynı birliklerde askerlik yapmakla kalmadı. Kışlaya girdikten sonra da birbirlerinden ayrılmayan ve işlemleri beraber yürüten kardeşler, aynı koğuşta yan yana ranzalarda 171 ve 172 numaralı yataklarda uyuma imkanına kavuştu. Böylece iki kardeş ayrıca “can dost, badi” oldu.
“ANNEM İKİ KERE ASKER YOLU GÖZLEMEDİ”
Kardeşiyle birlikte aynı anda askerlik yapan Çetin Duman, “Askerliği beraber yapmak birliğimizi ve güvenimizi daha da güçlendirdi.” derken kardeş Tekin Duman ise, askerde insanın abisi yanındayken başkasına ihtiyaç duymayacağını söyleyerek, “Annem iki kere asker yolu gözlemedi. İkimizin aynı anda askerlik yapması ailemiz için de büyük bir moral oldu.” diye konuştu.
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