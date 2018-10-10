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2600 yıllık dönemi adım adım gezerek arıyorlar

Kültür ve Turizm Bakanlığının onayı ile 33 medeniyete ev sahipliği yapan Diyarbakır'ın 13 ilçesinde Roma, Pers ve Helenistik döneme ait yerleşim yerleri ve kalıntıların ortaya çıkarılması için yüzey araştırmasına başlandı.

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Tarihi Surları ve Hevsel Bahçeleri ile UNESCO Dünya Kültür Mirası  Listesi'nde yer alan, 33 medeniyete ev sahipliği yapan Diyarbakır'da 13 ilçede  yürütülecek araştırma ile Roma, Pers ve Helenistik döneme ait yerleşim yerleri ve  kalıntıların ortaya çıkarılması hedefleniyor.
 
Dicle Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Aytaç  Coşkun başkanlığında arkeolog, mimar ve restoratörün yer aldığı ekip tarafından  yürütülen ve 10 yıl sürecek çalışma ile 13 ilçedeki yerleşimlerin doğal çevre ile  ilişkileri, doğal ortam insan etkileşimleri ve sonuçları incelenecek,  medeniyetlerin yerleşim yerleri tespit edilecek, stratejik yolların kullanımı  sayesinde başlayan ticari, askeri yapılanma ile yerleşik yaşam sürenlerin sosyal,  kültürel ve ekonomik yapıları araştırılacak.
 
Araştırma sonucu tespit edilen kültür varlıkları ve buluntuların  coğrafi bilgi sistemiyle konumları belirlenerek, bunlar harita üzerinde  işaretlenecek, böylece bölgenin kültürel ve tarihi yapısının haritası ortaya  çıkarılacak.
 
"ÇALIŞMALARIMIZI 2 BİN 600 YILLIK DÖNEMİ ORTAYA ÇIKARMAK İÇİN YAPIYORUZ"
Dr. Öğretim Üyesi Coşkun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu çalışma  kapsamında Diyarbakır'ın 13 ilçesindeki tüm mahalleleri gezeceklerini bildirdi.
 
Çalışmaya Çınar ilçesinden başladıklarını ifade eden Coşkun, ilçedeki  98 mahalleden 11'inde çalışmaları tamamladıklarını aktardı.
 
Coşkun, amaçlarının yüzey araştırmasıyla birlikte bilinmeyen, gün  yüzüne çıkmamış ve tespit edilmemiş hem arkeolojik alan hem de kültürel  varlıkların tespitini yapmak olduğuna işaret ederek, "Bütün çalışmalarımızı 2 bin  600 yıllık dönemi ortaya çıkarmak için yapıyoruz. Diyarbakır'da ilk kez yapılan  bu çalışma 10 yıl sürecek. Çalışma tamamlandığında bölgenin kültürel ve tarihi  yapısının haritası çıkarılacak." dedi.
 
Bölge tarihinin aydınlatılması ve turizm için çalışmaların önemli  olduğunu vurgulayan Coşkun, sonuçlanmasıyla arkeolojik ve kültürel varlıkların  tamamını gelecek kuşaklara aktarmış olacaklarını, tespit ettikleri alanlarda yeni  çalışmaların önünü açacaklarını belirtti.
 
11 MAHALLEDE BİRÇOK KÜLTÜR VARLIĞI TESPİT EDİLDİ
Coşkun, şu ana kadar 11 mahallede yapılan çalışmada 4 yeni yerleşim  yeri, 22 kaya mezarlığı, 12 kaya konutu, 162 sarnıç, su kanalları, depolar,  değirmenler ve birçok kültür varlığı tespit ettiklerini kaydetti.
 
Çalışmalarda coğrafi bilgi sistemine göre haritalandırma yaptıklarını  da anlatan Coşkun, tespit edilen yapılara ilişkin bütün verileri bilgisayar  ortamına aktardıklarını, çizimleri ile fotoğraflanmasının yapıldığını ifade etti.
 
Coşkun, bütün ilçeleri mahalle mahalle gezeceklerini, bu kapsamda ilk  etapta mahalle sakinlerden bilgiler aldıklarını aktararak, bu konuda herkesin  kendilerine yardımcı olduğunu anlattı.
 
Vatandaşların da gözlemleri ve tespit ettikleri yerler olduğuna işaret  eden Coşkun, "Bizlere rehberlik ediyorlar. Sonrasında o alanların çevresini  araştırmaya başlıyoruz. Mahalle sakinlerinden büyük destek alıyoruz. Çünkü  çalışmaların sağlıklı bir şekilde ilerleyebilmesi için burada yaşayanların  tespiti, çalışmanın devamı ve gelecek nesillere aktarılması açısından çok  önemli." şeklinde konuştu.

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