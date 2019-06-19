281 kişilik ekip Araklı'daki selde kaybolan 7 kişiyi arıyor
Trabzon'un Araklı ilçesinde yaşanan sel ve heyelanlarda kaybolan 7 kişinin bulunması için 281 kişilik ekip arama çalışmalarını sürdürüyor.
- AA
Trabzon'un Araklı ilçesinde meydana gelen sel ve heyelanların ardından bölgede çalışmalar yeniden başlatıldı.
İlçenin Çamlıktepe ve Yeşilyurt mahallelerinde dün öğleden sonra etkili olan aşırı yağışın ardından meydana gelen sel ve heyelanlarda kaybolan 7 kişinin bulunması için Trabzon ve Samsun AFAD, jandarma, Rize-Artvin deniz polisi, 112 Acil Sağlık, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi, UMKE, itfaiye, DSİ, AKUT ve Kızılay'dan toplam 281 kişilik ekip, 52 araç ve 27 iş makinesiyle sabahın ilk saatlerinden itibaren çalışmalara başladı.
Ağırlıklı olarak dere yatağı ve çevresinde yürütülen çalışmalara Samsun AFAD'a ait 1 kadavra köpeği de katılıyor.
İlçedeki afette 3 kişinin cesedine ulaşılmış, yaralanan 4 kişi tedavi altına alınmış, 76 kişi ise tahliye edilmişti.
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