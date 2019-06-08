28´inci kattan düşen hukuk fakültesi öğrencisi hayatını kaybetti
Ankara'da, yalnız yaşadığı 28´inci kattaki dairenin penceresinden düşen hukuk fakültesi öğrencisi Hakan Baldur Güler, hayatını kaybetti.
- DHA
Olay, saat 03.30 sıralarında Yenimahalle ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi´ndeki sitede meydana geldi. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Hakan Baldur Güler, yalnız yaşadığı 28´inci kattaki dairenin penceresinden düştü. Güler'in düştüğünü gören sitenin güvenlik görevlileri, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Hakan Baldur Güler´in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerini güvenlik şeridiyle kapatan polis ekiplerinin soruşturması sürüyor.
Hakan Baldur Güler´in, Ankara Batı Adliyesi İş Mahkemesi Hakimi Cengiz Güler´in oğlu olduğu belirtildi.
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