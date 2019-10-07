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29 Ekim resmi tatili ne kadar? 29 Ekim üniversitelere tatil mi?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için heyecanlı bekleyiş başladı. 29 Ekim resmi tatili ne kadar? 29 Ekim üniversitelere tatil mi? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, her yıl olduğu gibi bu yıl da coşkuy ile kutlanacak. Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı ülkelerde 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün olmak üzere bir buçuk gün resmî tatildir. Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta kutlanan bir millî bayramdır. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir coşku ile kutlanacak. 29 Ekim resmi tatili ne kadar? 29 Ekim üniversitelere tatil mi? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkındaki Kanun'un 1. maddesinde "1923 yılızda Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder." denilmektedir.29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na dair merak edilenleri sizler için derledik. 
 
29 EKİM RESMİ TATİLİ NE KADAR? 
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkındaki Kanun'un 1. maddesinde 923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır.
 

 
29 EKİM ÜNİVERSİTELERE TATİL Mİ? 
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder." denilmektedir.
 
29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI'NIN ÖNEMİ NEDİR?
Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta kutlanan bir millî bayramdır.
 
 
Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı ülkelerde 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün olmak üzere bir buçuk gün resmî tatildir. 29 Ekimlerde stadyumlarda şenlikler yapılır, akşam ise geleneksel olarak fener alayları düzenlenir.
1925 yılında çıkarılan bir kanunla Cumhuriyet'in ilanı günü yeni Türk Devleti'nin bayramı ilan edilmiştir.
 
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, cumhuriyetin onuncu yılı kutlamalarının yapıldığı 29 Ekim 1933 tarihinde verdiği 10. Yıl Nutku'nda, bu günü en büyük bayram olarak nitelendirmiştir.

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