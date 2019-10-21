22°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8196
  • 6,5008
  • 279.072
  • 97779.6
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

29 Ekim ulaşım ücretsiz mi? 29 Ekim metro, metrobüs, otobüs bedava mı?

29 Ekim ulaşım ücretsiz mi? 29 Ekim metro, metrobüs, otobüs bedava mı? gibi soruların yanıtları tüm vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı her yıl olduğu gibi bu yılda tüm yurtta büyük bir coşku içinde kutlanacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce alınan kararla, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda İstanbul'da ulaşım ücretsiz olarak sağlanacak. Belediyenin ekim ayı meclis toplantısında otogarın yeni ücret tarifesi ve borçlanma talebi de görüşüldü.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, cumhuriyetin onuncu yılı kutlamalarının yapıldığı 29 Ekim 1933 tarihinde verdiği 10. Yıl Nutku'nda, bu günü en büyük bayram olarak nitelendirmiştir. 29 Ekim her yıl olduğu gibi bu senede büyük bir coşku içinde kutlanacak. 29 Ekim ulaşım ücretsiz mi? 29 Ekim metro, metrobüs, otobüs bedava mı? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..
 
29 EKİM ULAŞIM ÜCRETSİZ Mİ? 
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 96. yılını görkemli törenlerle kutlamaya hazırlanan İBB, bu milli bayramda toplu ulaşımın ücretsiz hizmet vermesini kararlaştırdı.
 

 
29 EKİM  METRO, METROBÜS, OTOBÜS BEDAVA MI? 
Ekim ayı toplantılarının ikinci birleşimini Saraçhane belediye binasında gerçekleştiren İBB Meclisi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda İstanbul’daki toplu ulaşım araçlarının ücretsiz hizmet vermesini onayladı. Karar meclis üyelerinin oy birliğiyle alındı.
 
Yolcular, İstanbulkart entegrasyonuna dahil tüm toplu taşıma araçlarına kartını okutmak suretiyle ücretsiz binecek. Ücret bedellerinin tamamı İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bütçesinden karşılanacak.
 

 
Uygulama; İETT, Metrobüs, OTOBÜS AŞ (Havalimanı Otobüsleri Hariç), Özel Halk Otobüsleri, Şehir Hatları Vapurları, Özel Deniz Yolu Toplu Ulaşım Motorları ile Metro İstanbul’un yönettiği Tramvay, Metro, Füniküler, Tünel ve Teleferik hatlarında geçerli olacak.

Teröristler Rasulayn´dan Kızılhaç ambulanslarıyla kaçıyor

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bakan Soylu'dan 'kaçak göçmen' açıklaması

Bakan Soylu'dan 'kaçak göçmen' açıklaması

Meryem Uzerli’nin Seçtikleri

Meryem Uzerli’nin Seçtikleri

Mardin'de terör operasyonu: 1 askerimiz şehit oldu

Mardin'de terör operasyonu: 1 askerimiz şehit oldu

'Evlat hasretinden yatamaz olduk'

'Evlat hasretinden yatamaz olduk'

İstanbul Emniyeti'nde beklenen atamalar gerçekleşti

İstanbul Emniyeti'nde beklenen atamalar gerçekleşti

Resmi Gazete'de yayımlandı! Avcılar ve Küçükçekmece'yi ilgilendiren karar

Resmi Gazete'de yayımlandı! Avcılar ve Küçükçekmece'yi ilgilendiren karar

Bunu yapan yandı! Cezası dudak uçuklattı

Bunu yapan yandı! Cezası dudak uçuklattı

Azınlık cemaatlerden harekata destek

Azınlık cemaatlerden harekata destek
 

POPÜLER HABERLER

Suriye sınırına askeri sevkiyat

Suriye sınırına askeri sevkiyat

ABD'de karada yaşayan yılanbaş balığı alarmı

ABD'de karada yaşayan yılanbaş balığı alarmı

'El Chapo'nun oğlu için kenti savaş alanına çevirmişlerdi... Detayları ortaya çıktı

'El Chapo'nun oğlu için kenti savaş alanına çevirmişlerdi... Detayları ortaya çıktı

Satın aldığı evin garajından çıkan şeye inanamadı!

Satın aldığı evin garajından çıkan şeye inanamadı!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA