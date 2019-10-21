29 Ekim ulaşım ücretsiz mi? 29 Ekim metro, metrobüs, otobüs bedava mı? 29 Ekim ulaşım ücretsiz mi? 29 Ekim metro, metrobüs, otobüs bedava mı? gibi soruların yanıtları tüm vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı her yıl olduğu gibi bu yılda tüm yurtta büyük bir coşku içinde kutlanacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce alınan kararla, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda İstanbul'da ulaşım ücretsiz olarak sağlanacak. Belediyenin ekim ayı meclis toplantısında otogarın yeni ücret tarifesi ve borçlanma talebi de görüşüldü.