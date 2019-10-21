29 Ekim ulaşım ücretsiz mi? 29 Ekim metro, metrobüs, otobüs bedava mı?
29 Ekim ulaşım ücretsiz mi? 29 Ekim metro, metrobüs, otobüs bedava mı? gibi soruların yanıtları tüm vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı her yıl olduğu gibi bu yılda tüm yurtta büyük bir coşku içinde kutlanacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce alınan kararla, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda İstanbul'da ulaşım ücretsiz olarak sağlanacak. Belediyenin ekim ayı meclis toplantısında otogarın yeni ücret tarifesi ve borçlanma talebi de görüşüldü.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, cumhuriyetin onuncu yılı kutlamalarının yapıldığı 29 Ekim 1933 tarihinde verdiği 10. Yıl Nutku'nda, bu günü en büyük bayram olarak nitelendirmiştir. 29 Ekim her yıl olduğu gibi bu senede büyük bir coşku içinde kutlanacak. 29 Ekim ulaşım ücretsiz mi? 29 Ekim metro, metrobüs, otobüs bedava mı? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..
29 EKİM ULAŞIM ÜCRETSİZ Mİ?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 96. yılını görkemli törenlerle kutlamaya hazırlanan İBB, bu milli bayramda toplu ulaşımın ücretsiz hizmet vermesini kararlaştırdı.
29 EKİM METRO, METROBÜS, OTOBÜS BEDAVA MI?
Ekim ayı toplantılarının ikinci birleşimini Saraçhane belediye binasında gerçekleştiren İBB Meclisi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda İstanbul’daki toplu ulaşım araçlarının ücretsiz hizmet vermesini onayladı. Karar meclis üyelerinin oy birliğiyle alındı.
Yolcular, İstanbulkart entegrasyonuna dahil tüm toplu taşıma araçlarına kartını okutmak suretiyle ücretsiz binecek. Ücret bedellerinin tamamı İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bütçesinden karşılanacak.
Uygulama; İETT, Metrobüs, OTOBÜS AŞ (Havalimanı Otobüsleri Hariç), Özel Halk Otobüsleri, Şehir Hatları Vapurları, Özel Deniz Yolu Toplu Ulaşım Motorları ile Metro İstanbul’un yönettiği Tramvay, Metro, Füniküler, Tünel ve Teleferik hatlarında geçerli olacak.
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