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Yaşam

2.si içeri girdi biri kapıda gözcülük yaptı! 'Sevimli' hırsızlık çetesi hayrete düşürdü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir alışveriş merkezi içerisindeki oyuncak mağazasına giren sokak köpekleri, raftaki oyuncak pelüş köpeklerden birini alıp, uzaklaştı. Bu anlar güvenlik kameraları tarafından anbean görüntülendi. İş yeri çalışanları oyunca köpeği parçalanmış olarak buldu.

DHA4 Kasım 2022 Cuma 17:21 - Güncelleme:
2.si içeri girdi biri kapıda gözcülük yaptı! 'Sevimli' hırsızlık çetesi hayrete düşürdü
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Bodrum'da dün bir alışveriş merkezi içerisinde bulunan oyuncakçının önüne 3 sokak köpeği geldi. Köpeklerden 2'si içeri girerken, 1'i kapıda beklemeye başladı. İçeri giren köpeklerden 1'i gezinirken diğeri raftaki 300 TL'ye satılan oyuncak pelüş köpeği dişleri arasına sıkıştırarak aldı. 2 köpek, dışardaki köpekle bölgeden ayrıldı. Daha sonra durumu fark edip, köpeklerin peşinden giden mağaz çalışanları oyuncak köpeği parçalanmış olarak buldu. Köpeklerin mağaza girip, oyuncak köpeği aldığı o anlar, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Oyuncak mağazasının çalışanlarından Faruk Can, köpeklerin daha önce de birçok kez mağazaya geldiğini belirtip, "Dışarı çıkarıp, engel olmuştuk. Ancak, bu defa engelleyemedik" dedi.

  • Sokak köpekleri
  • pelüş köpek
  • Hırsızlık

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