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Yaşam

3 bin 500 lira alacak için 17 yaşındaki genci öldürüp ormana attılar! 3 zanlı tutuklandı

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde bir kişiyi öldürdükleri, cesedi de ormana attıkları belirlenen 3 şüpheli tutuklandı.

AA3 Haziran 2024 Pazartesi 10:09 - Güncelleme:
3 bin 500 lira alacak için 17 yaşındaki genci öldürüp ormana attılar! 3 zanlı tutuklandı
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Çarkıpare Mahallesi Hekimköy Bulvar'nda 28 Mayıs'ta 3 kişinin otomobillerine aldıkları bir genci tabancayla vurduğu yönünde 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunuldu.

Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri bölgeye giderek araştırma yaptı.

Ekipler, şüphelilerin silahla vurdukları kişinin cesedini olay yerine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Hocallı Mahallesi mevkisinde bulunan ormana attıklarını belirledi.

Muhammet Emin Beyazgeyik'e (17) ait olduğu tespit edilen ceset, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Ekipler, olaya karıştığı öne sürülen zanlılar Erkan A. (21), Ulaş G. (23) ve Ali K'nin (23) cesedin bulunduğu mahalledeki bir ikamette saklandığını belirledi.

Şüpheliler, adrese düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Maktulün, cinayet zanlılarından 3 bin 500 lira alacağının bulunduğu, bu kişilerin borçlarını ödeyeceklerini söyleyerek Beyazgeyik'i olay yerine çağırdıkları iddia edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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