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3 çocuk annesi kadın av tüfeğiyle başından vurulmuş halde ölü bulundu

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde 3 çocuk annesi kadın, evinde tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu.

  • AA
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Çalıştığı iş yerinden öğle saatlerinde Tepeköy Mahallesi'ndeki evine dönen Osman G. (18), annesi Rahime G'nin (35) kanlar içinde mutfakta yattığını görünce durumu babasına, 112 Acil Servis ve jandarmaya bildirdi.
 
Eve gelen sağlık ekipleri, kadının başından tüfekle vurularak hayatını kaybettiğini belirledi.
 
Rahime G'nin cesedi, savcının incelemesinin ardından otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
 
Hayatını kaybeden kadının eşi Musa G. (40), oğlu Osman G. ile kardeşi Mehmet G, ifade işlemleri için Sarayköy İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
 
Osman G'nin, ifadesinde 3 kişinin evlerinden hızla kaçtığını gördüğünü, 2 yaşındaki kardeşini annesinin yanında bulduğunu söylediği öğrenildi.
 
Eşi ölen Musa G'nin de pamuk tarlasından dönerken evin yakınındaki bahçeden üç kişinin hızla uzaklaştığını gördüğünü anlattığı belirtildi.
 
Olayı duyarak eve gelen Rahime G'nin yakınları sinir krizi geçirdi.

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