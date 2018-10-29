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3 gün önce kaçırılan çiftçi, başından vurularak öldürülmüş halde bulundu

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, 3 gün önce kaçırılan çiftçi Hadi Oktay'ın (42) boş arazide cansız bedeni bulundu. Oktay'ın başına tabancayla 7 kez ateş edildiği ve cansız bedeninde kırıklar olduğu belirlendi. Olayla ilgili 25 kişi gözaltına alınırken, 7'si işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

  • DHA
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Kızıltepe'de yaşayan, 4 çocuk babası, çiftçi Hadi Oktay'dan 27 Ekim Cumartesi günü uzun süre haber alamayan yakınları, polise kayıp başvurusunda bulundu. Harekete geçen polis ekipleri, Oktay'ın aynı gün Eski Hastane Caddesi kavşağında, kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldığını tespit etti. Kentte cumartesi gününden beri aranan Oktay'ın, bugün Artuklu ilçesine bağlı Ortaköy Mahallesi'nde cansız bedeni bulundu. Oktay'ın başına tabancayla 7 kez ateş edildiği ve cansız bedeninde kırıklar olduğu belirlendi. Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na götürülen Hadi Oktay'ın cenazesi, otopsi işleminin ardından yakınlarınca alınıp, Fırat Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi.
 
7 ŞÜPHELİ ADLİYEDE
 
Hadi Oktay'ın ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, 25 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 18'i, serbest bırakılırken, 7'si ise adliyeye sevk edildi.

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