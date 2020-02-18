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Yaşam

3 günde yaptılar, içinde keyif sürüyorlar

Sivas'ın Zara ilçesine bağlı Nasır köyünde inşaatlarda kalıpçı olarak çalışan Suat Kaya (38), ailesi ile birlikte evinin bahçesinde kardan Eskimo Evi inşa etti.

IHA18 Şubat 2020 Salı10:06 - Güncelleme: 18 Şubat 2020 Salı 10:08

Kar yağışının etkili olduğu Nasır köyünde kardan yaptıkları bloklarla kardan ev (iglo) inşa eden Kaya ve ailesi, aile bireyleri ve köydeki vatandaşlarla hoşça vakit geçiriyorlar. Yapımı yaklaşık 3 gün süren kardan ev görenlerin ilgisini çekiyor. Öte yandan bu evi yapmayı bilenlerin doğada zorlu kış şartlarında hayatta kalabildiği biliniyor.

Konu hakkında açıklama yapan Suat Kaya, “Hafta sonu evde canımız sıkıldı, çocuklarla bir karar verdik, kardan bir ev yapalım dedik. Elimizde dikdörtgen bir kabı kalıp yaparak bloklar oluşturduk. Testere yardımıyla düzeltmeler yaptığımız bloklardan üç günlük bir çalışma sonucunda kardan ev inşa etmeyi başardık” dedi.

İsa Kaya ise, “Ben, kardeşim, annem ve babamla birlikte kardan ev inşa etik. Çok mutluyuz çünkü ailecek burada hoş vakit geçiriyoruz. Bazen de köydeki arkadaşlarımız geliyorlar, onlarla birlikte oyunlar oynuyoruz, sohbet ediyoruz bu evde” diye konuştu.

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