27°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8201
  • 6,5801
  • 248.343
  • 93.593
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

3 gündür aranan çocuk minibüs ile duvar arasında ölü bulundu

7 Haziran'da kaybolan zihinsel engelli çocuğun cesedi park halinde bulunan bir minibüs ile duvar arasında sıkışmış halde bulundu. Çocuğunu bulabilmek için televizyon programına çıktığı öğrenilen talihsiz anne ise cesedi teşhis ederken gözyaşlarına boğuldu. Arabalara düşkün olduğu öğrenilen çocuğun aracın içerisine girdiği ve çıkmak istediğinde panik yaparak havasızlıktan boğulup öldüğü düşünülüyor.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Olay, Küçükçekmece Halkalı Mahallesi'nde bulunan bir sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta bulunan tekstil atölyesinde çalışanlar sabah saatlerinde iş yerlerine geldiklerinde iş yeri önünde kapıları açık halde bulunan ve kullanılmayan minibüs ile duvar arasında bir çocuğun hareketsiz şekilde yattığını gördü. Bunun üzerine çalışanlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede çocuğun öldüğünü belirledi.

EVLADININ CESEDİNİ TEŞHİS ETTİ, GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Polis ekipleri yaptıkları incelemede, cesedin 7 Haziran'dan beri kayıp olan Orhan Saral İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi zihinsel engelli Ali Atabey'e ait olduğunu belirledi. Polis ekipleri talihsiz çocuğun ailesine haber verirken olay yerine gelen anne cesedin çocuğuna ait olduğunu teşhis ederken büyük acı yaşadı ve gözyaşlarına boğuldu.
 

ARABALARA OLAN MERAKININ ÖLÜME GÖTÜRDÜĞÜ DÜŞÜNÜLÜYOR

 
Polis ekipleri, olayla ilgili çalışmalarının devamında çocuğun arabalara çok düşkün olduğu bilgisini edindi. Ekipler, çocuğun merakından dolayı aracın içerisine girmiş olabileceği ve çıkmaya çalışırken de panik yapınca duvar ile araç arasında kalarak havasızlıktan boğulmuş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.
 

ÇOCUĞUNU BULABİLMEK İÇİN TELEVİZYON PROGRAMINA ÇIKMIŞ

 
Öte yandan, Atabey'in ailesinin 3 gün önce Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çıkarak kayıp çocuklarını aradığı öğrenildi.

Burak Yılmaz´dan İzlandalı yetkililere tepki

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Skandal sonrası Türkiye'den İzlanda'ya nota

Skandal sonrası Türkiye'den İzlanda'ya nota

İğrenç olay sonrası linç girişimi

İğrenç olay sonrası linç girişimi

AK Parti ve CHP'den ortak yayın için yeni temas

AK Parti ve CHP'den ortak yayın için yeni temas

Yüzde 62’si tamamlandı, 2020 yılında açılacak

Yüzde 62’si tamamlandı, 2020 yılında açılacak

Kim bu terbiyesiz! Emre Belözoğlu'na tuvalet fırçası uzatmıştı

Kim bu terbiyesiz! Emre Belözoğlu'na tuvalet fırçası uzatmıştı

'Yüzüme kimyasal attı' iddiası yalan çıktı

'Yüzüme kimyasal attı' iddiası yalan çıktı

Skandal sonrası İzlanda'dan ilk açıklama

Skandal sonrası İzlanda'dan ilk açıklama

360 derece dönen ev inşa etti

360 derece dönen ev inşa etti
 

POPÜLER HABERLER

Burak Yılmaz´dan İzlandalı yetkililere tepki

Burak Yılmaz´dan İzlandalı yetkililere tepki

Türkiye'den SU-57 ve J-31 hamlesi

Türkiye'den SU-57 ve J-31 hamlesi

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

İşte Japonların gizli silahları

İşte Japonların gizli silahları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA