28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,056
  • 6,7695
  • 248.744
  • 86.796
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

3 haftalık asker, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Çanakkale 116'ıncı Jandarma Eğitim Komutanlığı'nda vatani görevini yapan 3 haftalık asker Oğuzhan Kaman (23), eğitim sonrasında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Acı haber, Kaman'ın Adana'nın Ceyhan ilçesinde yaşan anne ve babasına askeri heyet tarafından verildi.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Çanakkale 116'ıncı Jandarma Eğitim Komutanlığı'nda vatani görevini yapan Oğuzhan Kaman, eğitim sonrasında rahatsızlanarak Çanakkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Kaman, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Acemi birliğini tamamlanmasına 1 hafta kala geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirtilen Kaman'ın acı haberi, Adana'nın Ceyhan ilçesinde yaşan annesi Nazife ve babası Ahmet Kama'ya Ceyhan Kaymakamı Bayram Yılmaz ve Ceyhan İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ersin Ağça tarafından verildi.
 
Oğullarının acı haberi sonrasında fenalaşan Nazife ve Ahmet Kama çifti, hazırda bekletilen ambulans ile Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede müdahaleleri yapılan acılı çift, ambulansla tekrar evlerine getirildi. Oğluyla önceki gün görüştüğünü anlatan baba Ahmet Kama, kendisine aile mezarlığına gidip, otları temizlediğini anlattığını söyledi. Hayatını kaybeden Er Oğuzhan Kama'nın cenazesinin yarın yapılacak cenaze törenin ardından Kurtkulağı Mahallesi'ndeki mezarlığı defnedileceği belirtildi. 

Çin´de savaş uçağı düştü.. O anlar saniye saniye kaydedildi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

AK Parti ilçe başkanlığına EYP’li saldırı

AK Parti ilçe başkanlığına EYP’li saldırı

Taşkınlık yapan taraftar grubuna polis müdahale etti

Taşkınlık yapan taraftar grubuna polis müdahale etti

"ABD-İran savaşı Irak'ın sonunu getirir"

'ABD-İran savaşı Irak'ın sonunu getirir'

Markapark Ürünlerinde Sürpriz İndirim Fırsatları

Markapark Ürünlerinde Sürpriz İndirim Fırsatları

Bağdat Caddesi’nde kutlama yapan Galatasaray taraftarlarına saldırı

Bağdat Caddesi’nde kutlama yapan Galatasaray taraftarlarına saldırı

ABD beton duvarlarla ördü! Yeşil Bölge'ye katyuşa füzesiyle saldırı

ABD beton duvarlarla ördü! Yeşil Bölge'ye katyuşa füzesiyle saldırı

Terim'den şampiyonluk sözleri: Alnımızın teriyle...

Terim'den şampiyonluk sözleri: Alnımızın teriyle...

Trump: Bu İran'ın resmen sonu olur

Trump: Bu İran'ın resmen sonu olur
 

POPÜLER HABERLER

Çin´de savaş uçağı düştü.. O anlar saniye saniye kaydedildi

Çin´de savaş uçağı düştü.. O anlar saniye saniye kaydedildi

Final kararından sonra ilk kez konuştu

Final kararından sonra ilk kez konuştu

1 gramı servet değerinde

1 gramı servet değerinde

Otomobil parçalarından kayanın üzerine inşa etti! Görenleri şaşırtıyor

Otomobil parçalarından kayanın üzerine inşa etti! Görenleri şaşırtıyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA