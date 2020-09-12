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Yaşam

3 hemşireyi darp edip bir hastayı bıçaklayan saldırgan tutuklandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 3 hemşireyi darp edip bir hastayı bıçaklayan ve adli kontrolle serbest bırakılan şahıs, savcılığın karara itirazının ardından yeniden yargılanarak tutuklandı.

IHA12 Eylül 2020 Cumartesi 23:51 - Güncelleme: 12 Eylül 2020 Cumartesi 23:51
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Ayvalık’ın Küçükköy Mahallesi’ne bağlı Sarımsaklı mevkiinde 5 nolu Aile Sağlığı Merkezi’nde annesine zatürre aşısı vurdurmak isteyen Engin Barış K., merkezde aşı olmadığını söyleyen 3 hemşireyi darp etmişti. Arbede sırasında, hemşirelerin yardım çığlıklarını duyan Abdullah Sönmez isimli bir hasta muayene odasının kapısını açarak içeri girerek hemşireleri saldırganın elinden kurtarmış, ancak bu kez saldırgan, Sönmez’i bıçaklayarak yaralamıştı. Saldırgan adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Ayvalık Cumhuriyet Savcılığının karara itirazı sonrasında şahıs yeniden yargılanarak tutuklandı. Engin Barış K. tutuklama kararının ardından Burhaniye Cezaevi’ne gönderildi.

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