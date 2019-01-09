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3 ilde okullara kar tatili

Yoğun kar yağışı, aşırı don ve buzlanma nedeniyle 3 ilde 10 Ocak Perşembe günü eğitime ara verildi.

  • AA
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Yoğun kar yağışı, aşırı don ve buzlanma nedeniyle Bingöl il merkezi ile bazı ilçelerinde, Van'ın Çatak ve Bitlis'in Tatvan ilçelerinde okullar 10 Ocak Perşembe günü tatil edildi.

Bingöl'de aşırı buzlanma ve yoğun kar yağışının neden olduğu olumsuz hava koşulları nedeniyle merkez ile Adaklı, Karlıova, Kiğı, Solhan, Yayladere ve Yedisu ilçelerindeki tüm okullarda ve Genç ilçesinde taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda 10 Ocak Perşembe günü eğitime ara verildi. Kamuda görev yapan engelli ve hamile çalışanları da idari izinli sayılacak.

Van'ın Çatak ilçesinde, yoğun kar yağışı ve sonrasında oluşacak buzlanma nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildi.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçe merkezi ve köylerde ilk ve orta dereceli okullarda 10 Ocak Perşembe günü eğitim yapılmayacak. Bu süre zarfında ilçede görevli tüm engelli ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacak.

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