3 kadın 3 vahşet... Önce boğdu, sonra bıçakladı

TÜRKİYE, Emine Bulut’un eski eşi Fedai Varan tarafından 10 yaşındaki kızları Fatma Bilge’nin gözü önünde boğazı kesilerek öldürülmesinin acısını yüreğinde taşırken, dün sabah Konya, Niğde ve Ankara’dan gelen üzücü haberlerle sarsıldı. Son zamanlarda artan kadın cinayetlerine yenileri eklendi. Üç kadın yine çocuklarının gözü önünde, öfkeli eşleri tarafından hunharca katledildi.

EVE MOYLOTOF ATTI

Uyuşturucu ticari yapmak suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan Ali Mıngır’ın, Afyonkarahisar Bolvadin Açık Cezaevi'nden, Niğde Açık Cezaevi'ne nakledilmesi kararı alındı. Açık cezaevi hükümlüsü olması nedeniyle iki gün yol izni verilen Mıngır. Niğde yerine eşi Birsen Mıngır'ın, B.D. adlı erkekle birlikte yaşadığı iddia edilen Konya’nın Meram ilçesindeki eve gitti. Mıngır, bir binanın giriş katındaki dairenin mutfak penceresinden içeriyle molotof kokteyli atarak yangın çıkardı. Alevleri gören Birsen Mıngır, panikle kendini evden dışarı attı. Bu sırada dışarıda bekleyen Ali Mıngır, elindeki pompalı tüfekle eşine ateş açtı. Sırtından vurulan 48 yaşındaki Birsen Mıngır, kanlar içinde yere yığıldı. Birsen Mıngır ile birlikte yaşadığı iddia edilen B.D. de iki oğluyla birlikte alevlerden kaçmak için daireden çıktı, ancak silah sesleri üzerine binanın içinde kalarak hedef olmaktan kurtuldu. Ali Mıngır ise kaçtı. Acil Sağlık Ekibi tarafından ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılan Birsen Mıngır, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

BOŞANMA AŞAMASINDAYDI

Niğde’den Kars’a gelin giden ve 12 yıllık evliliğinin 11 yılında eşi M.Ç.’den şiddet gören Sibel Çetinel, Ramazan Bayramı’nda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na müracaat etti. Bunun üzerine Sibel Çetinel ile 3’ü kız ve 2’si erkek 5 çocuğuyla Ağrı Kadın Sığınma Evi’ne yerleştirildi. Eşi M.Ç.’den ise 6 ay uzaklaştırma cezası verildi. Sibel Çetinel ve çocukları 10 gün kaldıkları Ağrı’dan. Kayseri Kadın Sığınma Evi’ne geçti. Burada da 5 gün kalan Sibel Çetinel, daha sonra ailesinin yaşadığı Niğde’ye yerleşti. Bu sırada Sibel Çetinel ile uzaklaştırma kararının ardından İzmir’e giden eşi M.Ç. ile anlaşmalı olarak boşanmak için mahkeme başvurdu. Ancak önceki geçtiğimiz günlerde Niğde’ye giden M.Ç. eşi Sibel Çetinel’i takip ederek kaldığı evi öğrendi. Önceki sabah da eve giderek, 36 yaşındaki eşini 5 çocuğunun gözü önünde tabanca ile başına iki el ateş ederek öldürdü. M.Ç. eve geldiği otomobile binerek kaçtı, çocukları ise oturdukları apartmanın girişinde bulunan kadın kuaförüne sığındı. Silah sesini duyanlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sibel Çetinel’in cansız bedeni Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu’na kaldırıldı.

M.Ç.’nin kullandığı otomobil Konya Ereğli'de terkedilmiş olarak bulundu. Anneleri gözleri önünde öldürülen 5 kardeş ise Niğde Sevgi Evleri’nde koruma altına alındı.

ÖNCE BOĞDU SONRA BIÇAKLADI

Duyanları dehşete düşüren diğer bir kadın cinayeti haberi ise Ankara’dan geldi. Çiğ köfte dükkanı bulunan 40 yaşındaki İbrahim Köksal, önceki akşam saatlerinde işyerini kapatarak Mamak’taki evine gitti. Köksal, henüz belirlenemeyen bir sebeple 38 yaşındaki eşi Sibel Köksal ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İbrahim Köksal, yaşları 6 ila 17 arasında değişen 4 çocuğunun annesi olan 17 yıllık eşini boğazını sıkarak öldürdü, bununla da yetinmeyip cansız bedenini defalarca bıçakladı. Köksal, daha sonra polisi arayarak teslim oldu.

SOKAKTA SALDIRDI

ANKARA'NIN Polatlı ilçesinde emekli Uzman Çavuş Cihan A., bir yıl beraber olduktan sonra ayrıldığı eski sevgilisi N.K.'yi barışma teklifini kabul etmediği için 7 yaşındaki oğlu Y.E.’nin gözü önünde sokakta defalarca bıçakladığı saldırının güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı. Görüntülerde Cihan A’nın 42 yaşındaki N.K.’yi nasıl bıçakladığı ve çevredekiler tarafından dövülerek nasıl etkisiz hale getirndiği görülüyor. Saldırın ardından hastaneye kaldırılarak ameliyata alınan N.K. hayata tutunmayı başardı, Cihan A. ise tutuklandı.