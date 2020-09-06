3 katlı evin terasında çıkan yangın, korkuttu

DHA 06 Eylül 2020 Pazar 23:40 - Güncelleme: 06 Eylül 2020 Pazar 23:40

Yangın, saat 22.00 sıralarında Gürsu ilçesi Zafer Mahallesi Evren Sokakta 3 katlı bir evin teras katında çıktı. Mahalleli yükselen dumanları fark edince itfaiyeye haber verdi. İhbarla bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucu kontrol altına aldı. Teras kattan yükselen alevlerin diğer evlere sıçramaması için ekipler, yoğun çaba gösterdi.

EVİN SAHİBİ YURT DIŞINDAYMIŞ

Öte yandan yangını söndüren ekiplerin yaptığı inceleme de evlerin içerisinde kimse olmadığı tespit edildi. Evde oturan ailenin kısa süre önce Almanya'da yaşayan oğullarını ziyarete gittiği öğrenildi.