İSTANBUL 29°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
07 Eylül 2020 Pazartesi / 19 Muharrem 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,4282
  • EURO
    8,7985
  • ALTIN
    461.744
  • BIST100
    1086.32
  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • 3 katlı evin terasında çıkan yangın, korkuttu
Yaşam

3 katlı evin terasında çıkan yangın, korkuttu

Bursa'nın Gürsu ilçesinde, 3 katlı evin terasında çıkan yangın, çevrede korkuya neden oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın bitişikteki binalara sıçramadan söndürüldü.

DHA06 Eylül 2020 Pazar 23:40 - Güncelleme: 06 Eylül 2020 Pazar 23:40
ABONE OL

Yangın, saat 22.00 sıralarında Gürsu ilçesi Zafer Mahallesi Evren Sokakta 3 katlı bir evin teras katında çıktı. Mahalleli yükselen dumanları fark edince itfaiyeye haber verdi. İhbarla bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucu kontrol altına aldı. Teras kattan yükselen alevlerin diğer evlere sıçramaması için ekipler, yoğun çaba gösterdi.

EVİN SAHİBİ YURT DIŞINDAYMIŞ

Öte yandan yangını söndüren ekiplerin yaptığı inceleme de evlerin içerisinde kimse olmadığı tespit edildi. Evde oturan ailenin kısa süre önce Almanya'da yaşayan oğullarını ziyarete gittiği öğrenildi. 

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.