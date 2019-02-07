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3. kattan atlayan kız kardeşini eve çıkarıp boğdu

Namus meselesi yüzünden ailesi ile arasında sorun çıkan Filistin uyruklu İsrail vatandaşı genç kız, babası ile birlikte kaçıp geldiği Kocaeli’de, yerlerini tespit eden abisi tarafından boğularak öldürüldü. Genç kıza intihar süsü veren baba ile İsrail’e kaçmaya çalışan ağabeyi polis ekipleri tarafından yakalandı.

  • İHA
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Olay, 05 şubatta Kocaeli’nin İzmit ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 20 yaşındaki bir genç kızın 3. kattan aşağı atlayarak intihar ettiği ihbarını alan sağlık ve polis ekipleri gittikleri evde Filistin uyruklu İsrail vatandaşı olan 20 yaşındaki Siwar Keblaw’ın hayatını kaybettiğini belirledi.
 
Evde incelemelerde bulunan polis ekipleri, genç kızın odasının kapısının kırık ve ölen Keblaw’ın boğazında morluklar olduğunu tespit etti. Genç kızın öldürülmüş olabileceğinden şüphelenen Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın yaşandığı sitenin kamera kayıtlarını tek tek inceledi. Ekipler tarafından yapılan incelemelerde güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde genç kızın 2 kişi tarafından taşındığını gören ekipler, olay esnasında evde bulunan Siwar Keblaw’ın babası Y.K.’yı gözaltına aldı. 
 
BABASI İFADESİNDE OLAYIN İNTİHAR DEĞİL, TÖRE CİNAYETİ OLDUĞUNU İTİRAF ETTİ
 
Kocaeli Emniyeti asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürülen baba Y.K.’nın emniyette verdiği ifadesinde olayın intihar olmadığını itiraf ettiği öğrenildi. Baba Y.K.’nın emniyette verdiği ifadesinde 2 defa nişanlan kızının ilişkileri sebebi ile namus meselesi sebebi ile aile içerisinde tartışmaların başladığını ve bu sebepten dolayı İsrail’den kaçıp Türkiye’ye yerleştiklerini ve oğlu Z.K.’nın olay gecesi kendilerini ziyarete geldiğini söylediği öğrenildi. İfadesinde oğlu ile kızı arasında çıkan tartışma sonrasında kendisini odasına kilitleyen Siwar Keblaw’ın ağabeyinin kapıyı kırması sonrasında 3. Kattan aşağı atladığını dile getirdi. Baba Y.K., daha sonra düştüğü yerden taşıyarak eve çıkarttıkları yaralı kızları Siwar Keblaw’ı ağabeyinin boğarak öldürdüğünü itiraf ettiği ortaya çıktı. 
 
AĞABEY SAKLANDIĞI OTELDE YAKALANDI
 
Baba Y.K.’nın ifadesi sonrasında harekete geçen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Z.K.’nın tekrar geldiği hava yoluyla İsrail’e kaçabileceği ihtimali üzerine harekete geçti. Şahısın olaydan 1 gün sonra Sabiha Gökçen’den havalanacak olan uçakla İsrail’e kaçabileceğini değerlendiren ekipler, civardaki otelleri tek tek dolaşarak şahsın saklanmış olabileceği her yeri didik didik ardı. Yapılan çalışmalar sonucunda şahsın kaldığı oteli tespit eden ekipler, düzenlenen operasyonla Z.K.’yı yakalayarak gözaltına aldı. Öte yandan şahsın yakalanma anı ise polis kamerasına saniye saniye yansıdı. 
 
BABA VE OĞLU İFADELERİNİN ARDINDAN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
 
Gözaltına alınan şahıslardan baba Y.K. emniyetteki ifadesinin ardından aynı gün Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi. Adliyedeki ifadesinin ardından hakim karşısına çıkartılan baba Y.K.’nin tutuklanarak cezaevine götürüldü. Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirilen ağabey Z.K. ise ifadesinin ardından bu sabah Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi. 
 
 

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