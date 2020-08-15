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Yaşam

3 kez düşük yaptı, dördüncüde dördüz doğurdu

Çin'de 3 kez düşük doğum yapan kadın, 2 kız 2 erkek dördüz doğurdu.

DHA15 Ağustos 2020 Cumartesi 11:58 - Güncelleme: 15 Ağustos 2020 Cumartesi 11:58
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Çinli bir kadın, 70 milyonda bir gerçekleşen hamilelikle iki çift tek yumurta ikizi doğurdu. Doktorlar, 31 yaşındaki anne Gao’nun dördüzlerinin sağlıklı olduğunu ve annenin tüp bebek tedavisi olmadığını açıkladı.

Hubey bölgesindeki hastanede sezaryenle iki erkek ve iki kız tek yumurta ikizi dünyaya getiren Gao, daha önceki üç hamileliğinde düşük yaşamıştı. Doktorlar, iki çift tek yumurta ikizine aynı anda hamile kalmanın ve dördüzleri sağlıklı dünyaya getirmenin son derece nadir bir durum olduğunu belirterek bu olasılığın 70 milyonda bir olduğunu belirtti.

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