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Yaşam

3 kızını öldüren baba gözaltına alındı!

Trabzon'un Of ilçesinde bir kişi 3 kızını silahla vurarak öldürdü.

AA1 Eylül 2021 Çarşamba 09:22 - Güncelleme: 1 Eylül 2021 Çarşamba 09:23
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Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Uluağaç Mahallesi'nde yaşayan E.G, henüz belirlenemeyen nedenle kızları Y.G. (10), H.G. (7) ve E.B.G'yi (4) tabancayla vurdu.

E.G'nin telefonla aradığı 112 Acil Servise, kızlarını vurduğunu söyleyip yardım istemesi üzerine, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede çocukların öldüğünü belirledi.

İlçede müezzin olarak görev yaptığı öğrenilen baba E.G, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Cenazeler, cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından ambulansla Trabzon Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Öte yandan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Orhan Sırma, bölgeye gelerek görevlilerden bilgi aldı.

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