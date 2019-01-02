3 Ocak A101 aktüel ürünler kataloğu 2019 A101 aktüel ürünler 10 Ocak bu hafta kataloğu

A101 3 Ocak aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 aktüel ürünler arasında bu hafta da birbirinden güzel ürünler bulunuyor. Marketler zincirine her hafta Salı ve cumartesi günleri yeni ürünler geliyor. Fırsat ürünleri her hafta aktüel ürünler kataloğundaki yerlerini almaya devam ediyorlar. Broşür içerisinde Honor 7c cep telefonu 1.199 TL’den, alcatel pixi 4 7” tablet 349 TL’den,kiwi marka KK-3310 kablosuz su ısıtıcı 44.95 TL’den, Sunny marka Sierra çelik çaycı 109 TL’den, sinbo marka scm 2928 Türk kahvesi makinesi 29.95 TL’den, Aprilla amg-6001 5’i 1 arada şarjlı erkek bakım seti 59.95 TL’den, Vestel led ampul 6.95 TL’den, HI-LEVEL smart usb bellek 32 gb. 27.95 TL’den, HI-LEVEL smart çift girişli usb bellek 16 gb 22.95 TL’den, Piranha 7805 bluetooth hoparlör 34.95 TL’den, mobetto 8 raflı çok amaçlı dolap 199.95 TL’den satışa çıkarılıyor. 5’li kadife askı 7.50 TL, cam sıvı sabunluk 4.95 TL, silikon mandal 4.50 TL, örgü desenli kare sepet 4.95 TL fiyatı ile katalog içerisinde yer alıyor. Aldın aldın ürünleri arasında bu hafta Vivaldi 6 parça tencere seti taksit fırsatı ile 99.95 TL, hamur leğeni 6.95 TL, Cem çift taraflı balık tavası 45 TL, mini manuel doğrayıcı 24.95 TL, kaydırmaz kahve tepsisi 3.50 TL fiyatı ile bulunuyor. . A101 3 Ocak aktüel ürünleri arasında HI-LEVEL 39HL550 39 uydu alıcılı led tv 1.199 TL fiyatı ile öne çıkıyor. Televizyonun 2 yıl VESTEL servis güvencesi bulunuyor. İşte merak edilen son dakika haberler ve en son gelişmeler star.com.tr’de…

A101 3 OCAK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

A101 3 Ocak aktüel ürünleri arasında HI-LEVEL 39HL550 39 uydu alıcılı led tv 1.199 TL fiyatı ile öne çıkıyor. Televizyonun 2 yıl VESTEL servis güvencesi bulunuyor. Broşür içerisinde Honor 7c cep telefonu 1.199 TL’den, alcatel pixi 4 7” tablet 349 TL’den,kiwi marka KK-3310 kablosuz su ısıtıcı 44.95 TL’den, Sunny marka Sierra çelik çaycı 109 TL’den, sinbo marka scm 2928 Türk kahvesi makinesi 29.95 TL’den, Aprilla amg-6001 5’i 1 arada şarjlı erkek bakım seti 59.95 TL’den, Vestel led ampul 6.95 TL’den, HI-LEVEL smart usb bellek 32 gb. 27.95 TL’den, HI-LEVEL smart çift girişli usb bellek 16 gb 22.95 TL’den, Piranha 7805 bluetooth hoparlör 34.95 TL’den, mobetto 8 raflı çok amaçlı dolap 199.95 TL’den satışa çıkarılıyor.

A101 HAKKINDA

A101, kuruluşundan bugüne tek bir amaca odaklandı; En uygun fiyata kaliteli ürünleri müşterilerimize ulaştırmak. Bu iddiamıza sahip çıkmak için her gün yeni mağazalar açıyor, ülkenin en ücra noktalarına, vatandaşlarımızın hak ettiği hizmeti ulaştırmaya çalışıyoruz. Bu amaç için; Türkiye’nin 81 ilinde, 900 ilçesinde, 6850 mahallesinde, günde yaklaşık 2,5 milyon kez mağazalarımızı ziyaret eden müşterilerimize; ucuz, kaliteli ve yenilikçi hizmetleri sunmaya devam edeceğiz.

A101 YÖNETİM KURULU

Ahmet Yaşar AYDIN

A101 Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yaşar AYDIN, 1967 yılında Trabzon'un Maçka ilçesinde doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi Tekstil Mühendisliği mezunu olup, Evli ve 3 çocuk babasıdır.

Turgut AYDIN

Turgut AYDIN, 1942 yılında Trabzon'un Maçka ilçesinde doğdu. Henüz 15 yaşındayken, İstanbul'a göç ederek iş hayatına atıldı. Örnek bir Anadolu girişimcisi enerjisiyle, önce birçok ticari, sonra da sanayi şirketleri kurdu. Aydın Örme, tekstil sektöründe, en çok bilinen kuruluştur.

2000 yılında hizmete giren Memorial Sağlık Grubunun çoğunluk hissesi, Turgut AYDIN ve ailesinin olup, kalan hisseler eşit biçimde, İngiliz ve Katar fonlarına aittir.

2008 yılında kurduğu English Home Mağazacılık, Türkiye'de 280'e, yurt dışında 75'e ulaşan mağazaları ile, ev tekstili perakendesinin lider kuruluşudur.

2009 sonunda satın aldığı A101'i, 6 yıl içerisinde, Türkiye'nin 81 ili ve 800'ün üzerinde ilçesinde binlerce mağazayla hizmet verir duruma getirmiştir. Turgut AYDIN şirketlerinde, 2015 sonu itibariyle 36 bin kişi çalışmaktadır. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

Ayhan AYDIN

A101 Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan AYDIN, 1970 yılında İstanbul'da doğdu. ABD Point Park Üniversitesi İşletme mezunu olup, Evli ve 2 çocuk babasıdır.