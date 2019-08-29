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30 Ağustos BİM kataloğu yayında! BİM okul malzemeleri geldi mi?

30 Ağustos BİM kataloğu yayında. BİM okul malzemeleri geldi mi? sorusunun yanıtı tüm öğrenciler ve veliler tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Okul alışverişi heyecanının başladığı şu günlerde en uygun alışverişi yapmak isteyenler marketlerin kırtasiye ürünleri kataloğlarını inceliyorlar. BİM'de fonksiyonel çalışma masası 179 TL, mantar pano 7,75 TL, metal pergel 3,50 TL, 10’lu keçe 4,95 TL, ponpon set 4,50 TL, ortaokul çantası 29,90 TL fiyatı ile yer alıyor. Bu hafta 3’lü stik yapıştırıcı 4,95 TL’den satışa çıkarılacak. BİM aktüel ürünler ve okul malzemeleri kataloğu sizlerle...

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30 Ağustos BİM kataloğu yayında. Tüketiciler tarafından BİM okul malzemeleri geldi mi? sorusunun yanıtı güncel olarak araştırılıyor. Eylül ayının yaklaşıyor olması ile birlikte öğrenci ve velileri okul alışverişi heyecanı sardı. En uygun alışverişi yapmak isteyenler marketlerin kırtasiye ürünleri kataloğlarını inceliyorlar. BİM'de fonksiyonel çalışma masası 179 TL, mantar pano 7,75 TL, metal pergel 3,50 TL, 10’lu keçe 4,95 TL, ponpon set 4,50 TL, ortaokul çantası 29,90 TL fiyatı ile yer alıyor. Bu hafta 3’lü stik yapıştırıcı 4,95 TL’den, çizim seti 2,70 TL’den, maket bıçağı 2,95 TL’den, beslenme kabı 3,75 TL’den satılacak. BİM kırtasiye ürünleri kataloğuna haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. 

BİM OKUL MALZEMELERİ GELDİ Mİ?
BİM okul malzemeleri henüz gelmedi. BİM okul malzemeleri yarın raflardaki yerini alacak. BİM'de fonksiyonel çalışma masası 179 TL, mantar pano 7,75 TL, metal pergel 3,50 TL, 10’lu keçe 4,95 TL, ponpon set 4,50 TL, ortaokul çantası 29,90 TL fiyatı ile yer alıyor. Bu hafta 3’lü stik yapıştırıcı 4,95 TL’den, çizim seti 2,70 TL’den, maket bıçağı 2,95 TL’den, beslenme kabı 3,75 TL’den satılacak.
 
30 AĞUSTOS BİM KATALOĞU YAYINDA! 
 

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