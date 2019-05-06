30 camide enderun geleneği yaşatılacak

Osmanlı iç teşkilatında, sarayda, Hırka-i Saadet’te, saray camileri ve mescitler ile selatin camileri başta olmak üzere büyük camilerde, dergahlarda uygulanan hatta Anadolu’ya yayılan dini bir gelenek olan enderun teravihe İstanbulluların ilgisi giderek artıyor. Uzun teravih namazlarını ilahi, salavat ve tekbirlerle güzelleştiren, beş ayrı makam icra edilerek kılınan teravihte en çok “hicaz”, “segah”, “isfahan”, “uşşak” ve “acemaşiran” makamları kullanılırken, vitir namazı “segah” makamında kılınıyor.

BELİRLİ GÜNLERDE

Yakın yıllara kadar kentin sayılı birkaç camisinde yaşatılan enderun usulü teravih namazı, İstanbul Müftülüğünce bu yıl kentin 11 ilçesindeki 30 camide, Ramazan’ın belirli günlerinde eda edilecek. Buna göre; Bağcılar’da Yeşilbağ Ulu Camisinde, Bahçelievler’de Yenibosna Merkez Camisinde, Başakşehir’de İmam Azam Camisi, Tunahan Camisi, Hz. Hüseyin Camisi, Bahçeşehir Camisi ve Hoca Ahmet Yesevi Camisinde, Süleymaniye Camisinde, Kağıthane’de Çağlayan Yeni Camisi, Çeliktepe Merkez Camisi, Ortabayır Merkez Camisi, Çeliktepe Aydınlar Camisi ve Cumhuriyet Camisinde, Küçükçekmece’de Yavuz Selim Camisi ve Çamlıkaltı Mehmet Akif Camisinde, Sancaktepe’de Fatma Fitnat Hanım Camisi, Yenidoğan Merkez Camisi, Samandıra Ebubekir Sıddık Camisi ve Abdurrahmangazi Camisinde, Sultanbeyli’de Katipoğlu Camisinde, Şişli’de Mecidiyeköy Merkez Camisi, Fulya Balçık Camisi, Osman Sağnak Camisi, Şişli Camisi ve Kuştepe Camisinde, Zeytinburnu’nda ise Seyitnizam Camisinde enderun usulü teravih namazı kılınacak. Eyüpsultan Camisi, Sultan Ahmet Camisi ve Fatih Camisinde ise enderun usulü teravih programı, ramazan ayı boyunca sürdürülecek.