30 kütüphanede millet kıraathanesi hizmeti

Kültür ve Turizm Bakanlığınca okuma kültürünün geliştirilip yaygınlaşması amacıyla hayata geçirilen projeyle şu ana kadar Türkiye genelinde 22 halk kütüphanesi ‘millet kıraathanesi’ olarak, 7 gün 24 saat esasıyla hizmet vermeye başladı. Yıl sonuna kadar 8 halk kütüphanesinde daha millet kıraathanesi oluşturulacak ve böylelikle toplam sayı 30’a ulaşacak. Millet Kıraathanesi formatında en geç yıl sonuna kadar hizmete alınacak halk kütüphaneleri arasında Ordu Gazi İl Halk Kütüphanesi, Antalya Serik İlçe Halk Kütüphanesi, Malatya İl Halk Kütüphanesi, Hatay Cemil Meriç İl Halk Kütüphanesi, Afyonkarahisar İl Halk Kütüphanesi, Balıkesir İl Halk Kütüphanesi, Balıkesir Sındırgı İlçe Halk Kütüphanesi ile İstanbul Gaziosmanpaşa İlçe Halk Kütüphanesi yer alıyor.