30 Nisan BİM aktüel ürünler kataloğu! Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

BİM aktüel kataloğunda heyecan yaşanıyor. 30 Nisan tarihli BİM aktüel ilanı yayınlandı. Tüketiciler indirimli ve fırsat ürünleri ile alakalı alışveriş yapmak için kataloğu incelemek istiyor. BİM aktüelde gıda ürünlerindeki çeşitlilik ve kampanya göze çarpıyor. Haberin devamında 30 Nisan BİM aktüel kataloğunu görebilirsiniz. Ramazan ayı öncesi özellikle BİM’de gıda ürünlerinde büyük indirim var. Rivera zeytinyağı 5 Lt. 74,50 TL, Kırlangıç ayçiçek yağı 4.5 LT 29,50 TL, Ceviz yağı 1 LT 14,95 TL, Paket margarin bizim 250gr. * 6 adet 12,45 TL, Teremyağ kase margarin 250 gr. * 2 adet 5,95 TL’den satılıyor. İşte detaylar...

İŞTE 30 NİSAN BİM KATALOĞU!

Ramazan ayına sayılı günler kala özellikle temel gıda ürünlerine ağırlık veren BİM markette gelecek aktüel indirimler şu şekilde;

Rivera zeytinyağı 5 Lt. 74,50 TL

Kırlangıç ayçiçek yağı 4.5 LT 29,50 TL

Ceviz yağı 1 LT 14,95 TL

Paket margarin bizim 250gr. * 6 adet 12,45 TL

Teremyağ kase margarin 250 gr. * 2 adet 5,95 TL

Sızma zeytinyağı cam 500 ml 14,95 TL

Efsane yerli pilavlık pirinç 5 kg. 23,50 TL

Saban kırmızı mercimek 2,5 kg 10,95 TL

Saban pilavlık bulgur 2,5 kg. 7,50 TL

Saban nohut 2,5 kg 15,95 TL

BİM Kataloğu ile gelen fırsatların devamı şu şekilde;

Doğuş 160’lı demlik poşet çay 16,95 TL

Mehmet efendi Türk kahvesi 14,50 TL

Efsane 10 kg un 19,95 TL

Knorr karma paket 9,95 TL

Glütensiz bebek bisküvisi 5,95 TL

Glütensiz kakaolu mini kek 5,50 TL

Glütensiz un 1 kg. 8,95 TL

Glütensiz sade kurabiye 3,75 TL

Glütensiz kahvaltılık gevrek 9,95 TL

Ananaslı içecek 1 LT 3,25 TL

Demirhindi içeceği 1 LT 6,95 TL

Toz içecek 3,50 TL

Doğal maden suyundan üretilmiş gazlı içecek 1,95 TL

Küçülebilen çok amaçlı çanta 6,50 Tl

Riviera Zeytinyağı Sırım 5 lt, 74,50 TL

Ayçiçek Yağı Kırlangıç 4,5 lt, 29,50 TL

Ceviz Yağı Çotanak 1 lt, 14,95 TL

Paket Margarin Bizim 250 g x 6 adet, 12,45 TL

Türk Kahvesi Kuru Kahveci Mehmet Efendi 250 g, 14,50TL

Knorr Karma Paket, 9,95 TL

• 1 adet şehriyeli tavuk çorbası

• 1 adet domates çorbası

• 1 adet et bulyon

• 1 adet köfte harcı

• 1 adet tavuk bulyon

• 1 adet sarımsaklı yoğurt çeşnisi

• 1 adet kajun baharatlı patates çeşnisi

BİM HAKKINDA

Faaliyetlerine 1995 yılında 21 mağazayla başlayan BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. ana ilkesi, temel gıda ve tüketim malzemelerinin mümkün olan en uygun fiyat ve en yüksek kaliteyle tüketiciye ulaştırılmasıdır.

Yüksek indirim (hard-discount) modelinin Türkiye’deki ilk temsilcisi olan BİM, portföyünü yaklaşık 700 ürünle sınırlı tutmakta ve çok sayıda özel markalı ürüne sahip olmayı hedeflemektedir.

BİM, mağaza sayısı ve cirosunu istikrarlı bir biçimde artırma politikasını 2018 yılında da sürdürmüştür; Yıl içinde üç yeni bölge merkezinin yanısıra 598 (+20 FİLE) yeni mağaza açarak mağaza sayısında yaklaşık %10 oranında büyüme kaydeden BİM, 2018 yıl sonu itibariyle Türkiye’de 6.672 (FİLE ile 6.736) mağaza sayısına ulaşmıştır. BİM, gelişimini, kalite anlayışından ve müşteri memnuniyeti önceliğinden vazgeçmeksizin, etkin maliyet yönetimi politikasıyla sürdürmektedir.

Uluslararası bir şirket olma vizyonuyla hareket eden BİM yeni ülkelere açılmakla ilgili çalışmalarına devam etmektedir. BİM 2018 yılında 60 yeni mağaza açarak 442 mağazaya ulaştığı Fas operasyonlarını tüm hızıyla sürdürmektedir. 2018 yılında Mısır’da 35 yeni mağaza açan BİM kısa süre içinde bu ülkede 300 mağazaya ulaşmıştır.

BİM, başta müşterileri ve tedarikçileri olmak üzere tüm paydaşlarıyla kurduğu güvene dayalı ilişkiler ve çalışanlarının kusursuz hizmet anlayışıyla faaliyetlerine devam etmektedir.