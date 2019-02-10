İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,2521
  • 5,9505
  • 221.91
  • 102.451
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

300 bin liralık otomobilinin anahtarını kaybetti, bulana 15 euro verdi

Adana'da lüks otomobilinin anahtarını düşürdüğünü fark etmeyip aracının yanından ayrılan kişi, anahtarı bulup polise haber veren Fazıl Yoğun'a 15 Euro ödül verdi.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Merkez Seyhan ilçesi Atatürk Caddesi'ne lüks otomobilini park eden kişi, aracından indikten sonra anahtarını düşürdü ve fark etmeden oradan ayrıldı. Daha sonra anahtarı bulan bir Fazıl Yoğun, aracı tespit ederek polise haber verdi. Polis otomobili inceledikten sonra sahibine ulaşarak aracı park ettiği yere çağırdı. İsmini vermek istemeyen lüks otomobilin sahibi, kısa bir süre sonra aracının bulunduğu yere koşarak geldi.
Aracının yerinde olduğunu görünce rahat bir nefes alan otomobilin sahibi etrafındakilere dönerek, "Anahtarı polise kim verdi?" diye sordu. Bunun üzerine otomobilin anahtarını bulan Fazıl Yoğun öne çıkarak anahtarı kendisinin bulduğunu ve polise haber verdiğini söyledi. Lüks otomobilin sahibi, Yoğun'a teşekkür ettikten sonra, cebinden çıkardığı 15 Euro'yu verdi.
 
Fazıl Yoğun daha sonra konu hakkında, "Anahtarı buldum ve insanlık görevimi yaptım. Otomobilin sahibi de teşekkür ederek bana 15 Euro verdi. O da ben de durumdan memnun olduk" dedi.

Venezuela olası ABD saldırısına karşı S-300´leri aktifleştirdi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Fiyatta fırsatçılık yapanlara operasyon

Fiyatta fırsatçılık yapanlara operasyon

1955'ten beri en kötüsü! Binlerce kişi tahliye edildi

1955'ten beri en kötüsü! Binlerce kişi tahliye edildi

Türkiye ayağa kalktı: Tepkiler çığ gibi büyüyor

Türkiye ayağa kalktı: Tepkiler çığ gibi büyüyor

Taksim-Kadıköy minibüsünde vatandaşlara büyük sürpriz

Taksim-Kadıköy minibüsünde vatandaşlara büyük sürpriz

Türkiye-Rusya 'Bilim' paylaşımına hazırlanıyor

Türkiye-Rusya 'Bilim' paylaşımına hazırlanıyor

Milyonları ilgilendiren 'kredi imkanı' resmen yürürlükte

Milyonları ilgilendiren 'kredi imkanı' resmen yürürlükte

Guiado'ya tepki: Acaba şimdi ne düşünüyorlar

Guiado'ya tepki: Acaba şimdi ne düşünüyorlar

Hollanda o Türkleri konuşuyor

Hollanda o Türkleri konuşuyor
 

POPÜLER HABERLER

Sultan II. Abdülhamit Han´ın vefatı - Tarihte bugün 10 Şubat 1918

Sultan II. Abdülhamit Han´ın vefatı - Tarihte bugün 10 Şubat 1918

Böyle duyurdular: Rus uçaklarının kabusu olacak

Böyle duyurdular: Rus uçaklarının kabusu olacak

İşte Kapaklı'da bulunan doğal gazın ilk görüntüleri

İşte Kapaklı'da bulunan doğal gazın ilk görüntüleri

Rize-Artvin Havalimanı'nın yüzde 22'si tamamlandı

Rize-Artvin Havalimanı'nın yüzde 22'si tamamlandı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA