İSTANBUL 24°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8521
  • EURO
    7,755
  • ALTIN
    389.11
  • BIST100
    115339
  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • 300 milyon TL'lik vurgun yaptı, ortadan kayboldu
Yaşam

300 milyon TL'lik vurgun yaptı, ortadan kayboldu

Diyarbakır'da bir kuyumcu 300 milyon TL'ye yakın vurgun yaparak kayıplara karıştı.

IHA23 Haziran 2020 Salı 21:23 - Güncelleme: 23 Haziran 2020 Salı 21:23
ABONE OL

Olay, Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesi Diclekent Mahallesi’nde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. İddiaya göre, kuyumcu vatandaşlara yatırım vaadi vererek 300 milyon TL’ye yakın para topladı. Paralarla beraber ortadan kaybolan kuyumcu, telefonlarını kapattı geriye sadece kuyumcu dükkanında bulunan sahte altın bilezikleri bıraktı. Çalışanlarını bile dolandıran, kuyumcu için Diyarbakır’da kırmızı alarm başladı, şahısın yakalanması için operasyon başlatılırken, savcı kararıyla dükkan açılıp incelendi. Mağdurlar olayı duyar duymaz telefonlarına sarıldı, kimisi kuyumcu dükkanını uzaktan izledi. Edinilen bilgilere göre şahsın kendini toparlayıp geri geleceğini aktardığı öğrenildi.

Hayrete düşüren görüntü! Dağ yarıldı, sel suları fışkırdı...

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.