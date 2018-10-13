300 öğrencinin sertifika heyecanı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Uluslararası Staj Programı sayesinde çok önemli ilişkilerin kurulacağını belirterek, “Buraya mutlaka diğer İslam ülkelerini de katmak gerekiyor. İnşallah buradan güzel sonuçlar çıkacak.” dedi. İİT’ye üye ülkelerin vatandaşı olan gençlere yönelik İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik, Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ile Ensar Vakfı paydaşlığında yürütülen, İİT Uluslararası Staj Programı’nın (OIC INTERN) ilk stajyerleri sertifikalarını düzenlenen törenle aldı. Sheraton Grand Ataşehir Hotel’de gerçekleştirilen ve Türkiye’de öğrenim gören 300 başarılı öğrencinin sertifika aldığı törende konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, staj programını geçen yıl da desteklediğini ve çok önemsediğini söyledi.

BİZ DE KATKI VERECEĞİZ

Varank, “İnşallah biz de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak hem ilgili kuruluşlarla, şirketlerle buraya katkı sağlamayı düşünüyoruz hem de bizim enstitülerimizde acaba öğrenci kardeşlerimiz staj yapabilir mi diye bir çalışma başlatacağız.” diye konuştu. Bu program sayesinde çok önemli ilişkilerin kurulacağını düşündüklerini vurgulayan Varank, “Buraya mutlaka diğer İslam ülkelerini de katmak gerekiyor. İnşallah buradan güzel sonuçlar çıkacak.” ifadelerini kullandı. Bakan Varank, Bilal Erdoğan, Selçuk Bayraktar ve Şenol Kazancı tarafından stajını tamamlayarak sertifika almaya hak kazanan bazı öğrencilere sertifikaları takdim edildi. Sertifika töreninde stajyer kabul eden kurum ve kuruluşlara da teşekkür plaketi verildi.