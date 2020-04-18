31 ildeki sokağa çıkma kısıtlaması başladı

AA 18 Nisan 2020 Cumartesi 00:44 - Güncelleme: 18 Nisan 2020 Cumartesi 00:44

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 30 büyükşehirle Zonguldak'ta hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Balıkesir'de kent merkezinin normalde yoğun olan bölgelerinden 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Kızılay Caddesi'nin sakin olduğu görüldü.

İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesi sakinlik hakim

Yeni tip koronavirüs (Kovid -19) salgınıyla mücadele kapsamında gece yarısı başlayacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi İstanbul Şirinevler'de cadde, sokak ve meydanlarda sessizliğin hakim olduğu gözlendi. Denetimlerini sürdüren polis ekipleri de yoğunluğun olduğu noktalarda vatandaşları sosyal mesafeyi korumaları ve maske takmaları konusunda uyardı.